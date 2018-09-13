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Новости /  Новости Тольятти  

Мэрия Тольятти отменила проект планировки квартала в Автозаводском районе

13 сентября 2018 13:20
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Мэрия Тольятти отменила проект планировки квартала в Автозаводском районе
Он не предусматривал строительства ни школы, ни поликлиники.

Проект планировки квартала 17-А Автозаводского района Тольятти компания «М-Строй» представила на публичные слушания в 2016 году. Тогда тольяттинцы выступили резко против его утверждения — он не предусматривал строительства ни школы, ни поликлиники, тогда как заинтересовано в них более 12 тыс. жителей. Тем не менее, в начале 2017 года администрация города все же утвердила проект «М-Строя». Это привело к судебному разбирательству, в итоге Центральный районный суд Тольятти признал постановление мэрии об утверждении проекта незаконным.

Теперь же администрация, наконец, подчинилась требованию суда и признала документ утратившим силу. Соответствующее постановление опубликовано 12 сентября. Правда, открытым остается вопрос, удастся ли мэрии призвать «М-Строй» к ответственности за выполненную им на бюджетные средства некачественную планировку, которую теперь придется переделывать.

Пока судебные разбирательства по другим проектам, выполненным «М-Строй», заканчивались для администрации Тольятти неудачно. Так, в конце августа 2018 года арбитражный суд Самарской области отказал мэрии Тольятти во взыскании неустойки с «М-Строй» за срыв сроков по проектам планировки территории в границах ул. Лесной и Кирова в Центральном районе Тольятти, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com


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