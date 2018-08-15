Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Сызрани мужчина проник в чужой дом, выпил бутылку коньяка и заснул Он задержан сотрудниками Росгвардии.
В Сызрани мужчина проник в чужой дом, выпил бутылку коньяка и заснул
В Самарской области обсуждается необходимость введения системы сертификации профессиональной деятельности нянь
В Самарской области обсуждается необходимость введения системы сертификации профессиональной деятельности нянь
В Новокуйбышевске никто не хочет восстанавливать школу Сумма контракта — 221,49 млн рублей.
В Новокуйбышевске никто не хочет восстанавливать школу
В Самарской области мужчину засунули в багажник и похитили Таким образом пострадавшего решили проучить.
В Самарской области мужчину засунули в багажник и похитили
ХХ Поволжская агропромышленная выставка – 2018 состоится в самарской области
ХХ Поволжская агропромышленная выставка – 2018 состоится в Самарской области
Российские космонавты пробудут в открытом космосе более шести часов Они установят научное оборудование для эксперимента.
Российские космонавты пробудут в открытом космосе более шести часов
Клявлинские полицейские разыскали пропавших двойняшек Все это время они проживали в семьях друзей.
Клявлинские полицейские разыскали пропавших двойняшек
В Самаре перед центральным входом оперного театра состоится концерт классической музыки Мероприятие состоится 19 августа.
В Самаре перед центральным входом оперного театра состоится концерт классической музыки
сегодня  Среда, 15 августа, 13:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/08:
USD 66.75
-1.47
EUR 76.23
-1.42
Искать
Новости /  Новости Тольятти  

Мэрии Тольятти не удалось обжаловать восстановление в должности руководителя управления потребрынка

15 августа 2018 09:37
98
Мэрии Тольятти не удалось обжаловать восстановление в должности руководителя управления потребрынка
Увольнение чиновницы мотивировали сокращением ее должности.

31 июля областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Ирины Антоновой на работе, взыскании среднего заработка в 68 986 рублей, а также компенсации морального вреда в 2 000 рублей, пишет «СО» ОНЛАЙН.

Увольнение Ирины Антоновой мотивировали сокращением ее должности — из штатного расписания администрации исключили подраздел «Управление потребительского рынка» и дополнили подразделом «Отдел развития потребительского рынка». Представитель мэрии указала, что Антоновой были предложены вакантные должности, от которых она отказалась.

Однако суд указал, что, сокращая должность руководителя управления, администрация сохранила необходимость исполнения этих обязанностей, которые перешли начальнику отдела развития потребительского рынка. Кроме того, работодатель при увольнении Антоновой не предложил ей вакантные должности, соответствующие ее квалификации. В частности, не были предложены вакансии руководителя или замруководителя департамента экономического развития, замначальника отдела инвестиций и стратегического планирования департамента экономического развития, заведующего бюро дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности и другие.

Представитель Ирины Антоновой на суде указала, что работодатель причинил ей «нравственные и физические страдания, поскольку любой человек в условиях роста безработицы и финансового кризиса испытывает нравственные страдания, лишаясь работы». Из-за потери работы она находилась в угнетенном состоянии, ухудшилось ее общее самочувствие из-за неуверенности в завтрашнем дне. Однако такие страдания суд не оценил в запрошенные 100 тысяч рублей и сократил их до 2 тысяч.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
111
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1089
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1628
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1703
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1965
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1371
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1350
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1851
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2135
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2249
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4151
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4360
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4403
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
4188
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3776
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4500
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3899
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4373
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4030
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4267
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4123
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
3888
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3301
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3833
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11996
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4441
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3401
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
3010
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3505
В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
 В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
4089


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
456
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
990
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
767
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1374
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1158
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1189
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
554
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
393
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1760
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1763
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3420
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2530
Весь список

Мероприятия
В Самаре перед центральным входом оперного театра состоится концерт классической музыки
16 августа в Самаре пройдет фестиваль параспорта
18 августа состоится фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в Бобровке
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда