Мэрии Тольятти не удалось обжаловать восстановление в должности руководителя управления потребрынка
15 августа 2018 09:37
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31 июля областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Ирины Антоновой на работе, взыскании среднего заработка в 68 986 рублей, а также компенсации морального вреда в 2 000 рублей, пишет «СО» ОНЛАЙН.
Увольнение Ирины Антоновой мотивировали сокращением ее должности — из штатного расписания администрации исключили подраздел «Управление потребительского рынка» и дополнили подразделом «Отдел развития потребительского рынка». Представитель мэрии указала, что Антоновой были предложены вакантные должности, от которых она отказалась.
Однако суд указал, что, сокращая должность руководителя управления, администрация сохранила необходимость исполнения этих обязанностей, которые перешли начальнику отдела развития потребительского рынка. Кроме того, работодатель при увольнении Антоновой не предложил ей вакантные должности, соответствующие ее квалификации. В частности, не были предложены вакансии руководителя или замруководителя департамента экономического развития, замначальника отдела инвестиций и стратегического планирования департамента экономического развития, заведующего бюро дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности и другие.
Представитель Ирины Антоновой на суде указала, что работодатель причинил ей «нравственные и физические страдания, поскольку любой человек в условиях роста безработицы и финансового кризиса испытывает нравственные страдания, лишаясь работы». Из-за потери работы она находилась в угнетенном состоянии, ухудшилось ее общее самочувствие из-за неуверенности в завтрашнем дне. Однако такие страдания суд не оценил в запрошенные 100 тысяч рублей и сократил их до 2 тысяч.
Фото pixabay.com
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