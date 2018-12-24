Мэр Тольятти готов выйти на работу в каникулы, чтобы проверить мусорные контейнеры
24 декабря 2018 11:23
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Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев пообещал, что руководство города, несмотря на праздники, будет дежурить в администрации и оперативно реагировать на поступающие от управляющих компаний и населения сигналы в первые же дни работы регоператора по обращению с отходами. Об этом он заявил во время первого совместного совещания главы города и общественной палаты Тольятти, состоявшегося 21 декабря, пишет СО ОНЛАЙН.
Держать ситуацию на контроле пообещал и руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин. «В праздничные дни мы организуем рейды по всем районам города и посмотрим, как будет вывезен мусор. Региональный оператор обещает, что сбоев в переходном периоде не произойдет», — сообщил Сергей Анташев.
Особое внимание мэр пообещал уделить Комсомольскому району, который после 1 января уже не должен обслуживать прежний оператор — группа «ЭкоВоз». При этом пока неясно, какая именно компания будет заниматься вывозом отходов — сам регоператор или привлеченный перевозчик. Торги на эту территорию были сорваны из-за отсутствия заявок. Мэр Тольятти заявил на комиссии буквально следующее: «На особом контроле будем держать Комсомольский район, где с 1 января меняется компания-перевозчик твердых коммунальных отходов. Региональный оператор дал ему три дня на замену контейнеров. Будем внимательно отслеживать этот процесс».
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