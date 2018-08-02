Кадастровая палата запустила в Тольятти услуги по курьерской доставке документов

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Все формы выездных услуг региональной Кадастровой палаты вновь стали доступны и для жителей Тольятти, сообщает ведомство.Областная Кадастровая палата на протяжении нескольких лет осуществляет функции по выездному приёму документов. Эта услуга востребована гражданами, которым по тем или иным причинам необходимо, чтобы сотрудники Кадастровой палаты приехали по указанному адресу. На дом к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп специалисты приезжают бесплатно. Для остальных граждан действует система государственных тарифов на выездные услуги.С помощью выездного обслуживания сейчас можно подать запрос о предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).С начала этого года в Самаре впервые запустили функцию «курьерская» доставка документов. Получить по удобному адресу из рук «нарочного» можно уже оформленные бумаги в части государственного кадастрового учета недвижимого имущества; регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав, и уже вышеупомянутые сведения из ЕГРН.Также с июля жителям Самары стал доступен ещё один вид выездного обслуживания - удостоверение личности для получения электронной подписи.Эксперты отмечают активный рост спроса на выездные услуги. К примеру, за 2017 год было принято и выдано около 100 пакетов в рамках выездного обслуживания, а за семь месяцев текущего года уже свыше тысячи.В связи с востребованностью данной формы работы – теперь выездное обслуживание стало доступно и для жителей Автограда.