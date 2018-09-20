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Новости /  Новости Тольятти  

Итальянцы задолжали статую мэрии Тольятти

20 сентября 2018 13:23
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Итальянцы задолжали статую мэрии Тольятти
У мэрии возникли претензии к исполнителю из-за срыва сроков и несоответствия результата условиям контракта.

Российская дочка итальянской компании «Бертоне Дизайн Евразия» в 2015 году выиграла конкурс на проектировку «Выставочного зала в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном». Однако сотрудничество не задалось.

У мэрии возникли претензии к исполнителю из-за срыва сроков и несоответствия результата условиям контракта. В середине лета 2018 года у горадминистрации Тольятти появились новые претензии, и в арбитражном суде Самарской области началось разбирательство о взыскании неустойки с «Бертоне Дизайн Евразия». Как выяснилось, в конце 2015 году итальянцы передали городу некую скульптуру авторства Александра Рукавишникова. Впоследствии она была повреждена и передана итальянцам на ремонт. Однако свои обязательства по выполнению сервисного обслуживания компания не выполнила, и скульптуру не отдала.

Помимо самого объекта, мэрия Тольятти затребовала еще и 1,8 млн рублей неустойки. Суд оставил ее иск без рассмотрения. Пока не понятно, о какой именно скульптуре идет речь. Согласно концепции «Выставочного зала», в нем должно быть две скульптуры: памятник автомобилю «Копейка» и скульптурная группа с аркой, украшенной цепочкой автомобилей АвтоВАЗа и несколькими бюстами, пишет СО ОНЛАЙН.

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