Идея переименования Тольятти в Ставрополь-на-Волге вновь вызвала дискуссию
22 января 2018 13:18
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17 января на заседании Общественной палаты г.о.Тольятти получило резонанс предложение выявить мнение горожан о возвращении городу исторического названия. Как сообщил коллегам член палаты Петр Булгаков, люди периодически обращаются к нему с подобными инициативами. Решения о проведении общественного голосования в день выборов Президента РФ по этому вопросу принято не было. Однако планируется обсудить идею о переименовании Тольятти в рамках соответствующей комиссии палаты.
Предлагая собравшимся сформировать позицию Общественной палаты по поводу проведения опроса по лесной дороге, председатель палаты Виталий Гройсман упомянул и еще две возможные темы публичного обсуждения. Это объединение Тольятти со Ставропольским районом, а также переименование нашего города в Ставрополь-на-Волге. Есть смысл в проведении общественных голосований и по локальным для каждого района вопросам, например, по поводу обустройства набережной Автозаводского района
Что касается идеи о возвращении Тольятти исторического наименования, то, как показало заседание Общественной палаты, она имеет и сторонников, и противников. Имеется и набор аргументов как в пользу, так и вразрез с идеей о возвращении исторического имени. Напомним, что в 1996 году в нашем городе даже проводился общегородской референдум относительно смены наименования, но идея не была поддержана жителями. Меж тем, вопрос о переименовании города постоянно поднимается различными инициативными группами из представителей интеллигенции, коренных жителей, ученых, религиозных и общественных деятелей. Обращения с призывом вернуть историческое имя города поступают как в органы местного самоуправления, так и в вышестоящие органы власти.
Поэтому доводы «за» и «против» переименования Тольятти решено всесторонне изучить и обсудить на заседании комиссии Общественной палаты по вопросам культуры, физической культуры и спорта, межнациональных и межконфессиональных отношений, возглавляемой Владимиром Колосовым. Он считает, что можно даже создать рабочую группу для детального анализа вопроса. В любом случае, точка в этой истории не поставлена.
Но в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года вопрос о переименовании Тольятти в качестве дополнительного на общественное голосование палата решила не включать. Тем не менее, эта тема в публичной плоскости в ближайшее время присутствовать будет.
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