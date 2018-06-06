Городской конкурс по оформлению цветников пройдет в Тольятти

С 14 июня по 3 сентября 2018 года в Тольятти пройдет городской конкурс по оформлению цветников. Его участниками могут стать юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели. От будущих авторов организаторы ждут пояснительную заявку и эскизный проект цветника или ландшафтной композиции, рассчитанный на площадь не менее 25 кв.м. Согласно конкурсной документации, к оформлению цветников участники должны будут приступить с 14 по 18 июня 2018 года.Для воплощения своих идей конкурсантам предоставят территорию "Музейного квартала": от ул. Ленинградской до ул. Баныкина вдоль бульвара Ленина. Участник берет на себя ответственность не только по созданию эскиза будущей клумбы, но и сам готовит площадку для оформления цветника, закупает посадочный материал, а также осуществляет уход до конца сезона.Итоги конкурса подведут с 3 по 10 сентября 2018 года. Победителя ждет материальное поощрение в размере 200 000 рублей, за второе и третье места дадут 120 000 и 80 000 рублей, соответственно.Конкурсные материалы принимают до 14 июня 2018 года в департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти по адресу: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, д. 42, кабинет 110; тел. 54-43-39, 54-46-34 и 54-31-64, сообщает пресс-служба администрации Автограда.