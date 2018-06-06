Городской конкурс по оформлению цветников пройдет в Тольятти
6 июня 2018 11:40
С 14 июня по 3 сентября 2018 года в Тольятти пройдет городской конкурс по оформлению цветников. Его участниками могут стать юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели. От будущих авторов организаторы ждут пояснительную заявку и эскизный проект цветника или ландшафтной композиции, рассчитанный на площадь не менее 25 кв.м. Согласно конкурсной документации, к оформлению цветников участники должны будут приступить с 14 по 18 июня 2018 года.
Для воплощения своих идей конкурсантам предоставят территорию "Музейного квартала": от ул. Ленинградской до ул. Баныкина вдоль бульвара Ленина. Участник берет на себя ответственность не только по созданию эскиза будущей клумбы, но и сам готовит площадку для оформления цветника, закупает посадочный материал, а также осуществляет уход до конца сезона.
Итоги конкурса подведут с 3 по 10 сентября 2018 года. Победителя ждет материальное поощрение в размере 200 000 рублей, за второе и третье места дадут 120 000 и 80 000 рублей, соответственно.
Конкурсные материалы принимают до 14 июня 2018 года в департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти по адресу: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, д. 42, кабинет 110; тел. 54-43-39, 54-46-34 и 54-31-64, сообщает пресс-служба администрации Автограда.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
980
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1508
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1637
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1876
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1290
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1265
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1756
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2073
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2142
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4072
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4287
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4332
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3776
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3699
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4425
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3826
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4259
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3930
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4178
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4046
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3812
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3220
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3754
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11858
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4363
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3324
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2932
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3431
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
4011
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3449
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия