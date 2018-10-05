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Дмитрий Азаров посетил ряд социально значимых объектов в Тольятти

5 октября 2018 13:54
107
Дмитрий Азаров посетил ряд социально значимых объектов в Тольятти
Это центр обработки экстренных вызовов Системы-112, железнодорожный вокзал и Аллея Славы.

В четверг, 4 октября, в ходе рабочего визита в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров посетил ряд социально значимых объектов города — центр обработки экстренных вызовов Системы-112, железнодорожный вокзал и Аллею Славы, пишет Волга Ньюс.

С 5 октября запускается в промышленную эксплуатацию центр обработки экстренных вызовов Системы-112 Самарской области, который объединяет в единую систему все экстренные службы — 01, 02, 03, 04, службу Антитеррор, поисково-спасательную службу, единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).

В центре трудится 60 диспетчеров. В каждую из четырех смен выходят по 15 человек, которые за сутки обрабатывают 6-7 тыс. сообщений.

Благодаря созданию этой системы в области появился единый центр обработки вызовов. Муниципальные образования не несут дополнительных затрат на создание инфраструктуры Системы -112, введение централизованной схемы приема и обработки вызовов по единому номеру "112" снижает нагрузку на экстренные оперативные службы.

Также в Центр стекаются данные системы "Умный город". В процессе демонстрации работы системы, выяснилось, что из 60 установленных в Тольятти видеокамер работают далеко не все. "Когда система работает, она работает полностью", — заметил глава региона и дал поручение в недельный срок навести порядок в работе системы видеонаблюдения.

Также Дмитрий Азаров в сопровождении главы города Сергея Анташева посетил железнодорожный вокзал в Автозаводском районе Тольятти, где обсудили перспективы его развития.

Визит губернатора в Тольятти завершился в знаковом для Автограда месте — на Аллее Славы. За благоустройство этой территории в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" 18 марта 2018 года проголосовало большинство жителей Центрального района. Здесь уже заканчивается первый этап реконструкции Аллеи: заменена плитка на тротуарах, выполнен ландшафтный дизайн, завершается установка входной группы.

Фото: Игорь Казановский

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