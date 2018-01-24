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Новости /  Новости Тольятти  

Дмитрий Азаров: "Быть лесной дороге или нет - решать тольяттинцам"

24 января 2018 09:21
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Дмитрий Азаров:
Этот вопрос волнует большое количество жителей города.

Мнение жителей Тольятти по вопросу строительства лесной дороги обязательно будет учтено при планировании развития города, заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 23 января, в эфире "ВАЗ ТВ".

"Этот вопрос волнует большое количество жителей города, - отметил глава региона. - Быть дороге или она не нужна, поскольку может разрушить уникальное соседство крупного промышленного центра и природы, - решать тольяттинцам. Обещаю, что буду обеспечивать выполнение того решения, за которое проголосуют люди, и их мнение будет учтено при планировании развития города".

Напомним, вопрос строительства дороги через лесной массив между Автозаводским и Центральным районами города вынесли на обсуждение жителей. Свою позицию им предстоит высказать в день выборов президента РФ 18 марта. Инициатива проведения общегородского опроса была выдвинута в начале января на городском совете директоров и передана на рассмотрение в Общественную палату. Авторитетные люди города поддержали решение Совета большинством голосов, пишет Волга Ньюс.
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