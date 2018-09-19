Депутаты Тольятти и Сызрани до сих пор не знают, когда начнут работать
19 сентября 2018 10:43
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В двух крупных городах Самарской области, где 9 сентября избрали новые думы, до сих пор не назначены первые пленарные заседания, хотя пресональный состав депутатов стал известен еще на прошлой неделе. Встреча парламентариев откладывается как минимум на неделю, сообщили в думских пресс-службах.
Первая пленарка посвящена главным образом распределению ключевых постов — председателя думы, его заместителей, руководителей комитетов. Обычно такие вопросы решались внутри партии «Единая Россия», которая получала большинство на всех предыдущих выборах. Однако на этот раз такого единства нет, более того, в Тольятти у коммунистов в гордуме оказалось пусть и не квалифицированное, но большинство, что серьезно осложнило переговоры и консультации по определению и согласованию кандидатов на ключевые посты.
В итоге в Тольятти пока даже не опубликовали официально результаты выборов. А от этого опубликования зависит и срок, в течение которого должно состояться первое заседание. Так, регламент думы Тольятти обязывает провести первое заседание думы в течение 14 дней после официального опубликования, в Сызрани — 30 дней. В Сызрани результаты официально опубликованы сегодня.
В пресс-центре думы Тольятти «СО» ОНЛАЙН» сообщили, что результаты будут опубликованы только в эту пятницу, 21 сентября. В этом случае первое заседание тольяттинских депутатов должно пройти не позднее 5 октября. О заседании в Сызрани пока остается только гадать. В самой думе говорят лишь: «На этой неделе точно не планируется».
Прошлые созывы обеих дум собрались на свои первые заседания всего за две недели с небольшим после формирования. В 2013 году единый день голосования пришелся на 8 сентября. Тогда депутаты Тольятти первые собрались 23-го числа, в Сызрани — 24-го. В Самаре в 2015 году все происходило еще быстрее. День голосования состоялся 13 сентября, и в течение последующих нескольких дней во всех районах прошли заседания советов, которые должны были определить, кто будет представлять район в гордуме. А уже 23 сентября, то есть спустя 10 дней после выборов, состоялось и первое заседание городской думы.
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