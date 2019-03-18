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Что обнаружила проверка работы Думы Тольятти 6 созыва и кто скрывает ее результаты

18 марта 2019 13:49
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Что обнаружила проверка работы Думы Тольятти 6 созыва и кто скрывает ее результаты
Вокруг итогов проверки работы думы предыдущего созыва в думе сегодняшней разгорелись страсти, грозящие перейти в войну.

Как стало известно "СитиТрафику", предварительный акт проведенного аудиторами КСП анализа деятельности ТГД "времен Микеля" готов, но его содержание пытаются скрыть всеми доступными средствами.

По данным портала, вокруг итогов проверки работы думы предыдущего созыва в думе сегодняшней разгорелись страсти, грозящие перейти в войну. Акт проведенного аудиторами анализа готов, но для того чтобы не допустить его публикации, в ход идет откровенное давление на сотрудников КСП. Затягивание процесса необходимо заинтересованным в этом силам для того, чтобы "подретушировать историю" и замолчать нелицеприятные факты, считают наблюдатели.

Как рассказывают источники в Думе Тольятти, обсуждение результатов проверки с аудиторами проходит в рабочем кабинете спикера Николая Остудина в присутствии экс-спикера Дмитрия Микеля, деятельность которого во многом и является объектом проверки. Расценить это иначе как давление на сотрудников КСП сложно, да и сами они, похоже, такого же мнения. По информации портала, кто-то, желая избежать неприятностей, взял самоотвод, устранившись от участия в проверке, кто-то, не желая поступаться принципами, ушел на больничный.

По слухам, давление оказывается и на главу КСП Дмитрия Симонова, которому намекают, что поскольку возглавляемый им орган находится в структуре Думы, то и на возможность сохранить рабочее место влияют многие факторы.

Редакция "СитиТрафика" располагает документом, который так отчаянно пытаются отредактировать в думе, и с интересом проследит за тем, все ли факты, зафиксированные в нем, попадут без изменений в итоговый акт проверки.
В частности, на страницах 18-19 этого акта аудиторы указывают на растрату в размере 1 491 800 рублей. А на страницах 77-78 неустановленные лица похитили бензин на сумму 190 100 рублей. Кроме этих, указанный документ содержит еще массу интересных деталей, каждая из которых способна вызвать интерес у компетентных органов.

Напомним, параллельно с аудитом КСП проверку по факту возможного злоупотребления полномочиями Дмитрия Микеля в бытность его спикером ТГД проводят отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Тольятти и Следственный комитет.

- У меня нет информации о том, что уже подведены предварительные итоги и о том, что на аудиторов оказывается давление, - прокомментировала "СитиТрафику" ситуацию, руководитель фракции КПРФ в Думе Тольятти Ольга Сотникова. - 13 марта после Совета Думы мы беседовали с председателем КСП, оговорили сроки предоставления предварительных выводов по данной проверке – 18 марта. Во вторник, 19 марта, этот вопрос будет рассматриваться на комиссии по социальной политике. Будут представители прокуратуры, от которых мы планируем услышать мнение по предварительным результатам проверки.

- Слухи разные ходят. В обществе возникли вакуум и недопонимание в связи с тем, что проверка идет уже довольно долго, - говорит председатель постоянной комиссии Думы по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Павел Турков. - О необходимости ее проведения депутаты заявили еще в октябре. Вероятно, у КСП на это есть объективные причины. Пока по длительности проверки ревизионный орган за границы, установленные законом, не вышел.

- Если факты давления на аудиторов, которые проводили проверку деятельности думы VI созыва, имели место, то это как минимум вызывает возмущение, - заявил заместитель председателя ТГД от фракции ЛДПР Евгений Архангельский. - Подобные действия незаконны. Если они будут подтверждены, мы обратимся в правоохранительные органы.
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