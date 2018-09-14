Библиотеки Тольятти заставят увеличить посещаемость
14 сентября 2018 11:58
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Финансирование в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2014–2018 годы» получат еще три организации, а местным музеям и библиотекам до конца года предстоит увеличить план посещаемости. Это следует из изменений в муниципальную программу культуры Тольятти, опубликованную на сайте городской мэрии 10 сентября.
Три организации, которые теперь пополнили перечень лиц, способствующих реализации программы «Культура Тольятти» — это «Творческий союз художников России», «Творческий союз художников Солярис» и Тольяттинское отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». В рамках программы они займутся проведением в Тольятти выставок, культурных акций и творческих занятий.
Кроме того, в новой редакции программы увеличен план посещаемости городских музеев и библиотек — до конца 2018 года их должно посетить не 562,3 тыс человек, как планировалось раньше, а 576,16 тыс. человек. При этом снизилось необходимое количество присутствующих на мероприятиях, которые проводят муниципальные учреждения культуры. Согласно новой версии программы, до 2018 года достаточно присутствия 858,2 тыс. человек вместо ранее заявленных 945,07 тыс. человек, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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