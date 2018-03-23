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Новости /  Новости Тольятти  

Администрация Тольятти пыталась взыскать с подрядчика 37 млн рублей за стершуюся разметку

23 марта 2018 10:46
107
Администрация Тольятти пыталась взыскать с подрядчика 37 млн рублей за стершуюся разметку
 Подрядчик в установленные сроки дефекты не устранил.

Спор, рассмотрение которого завершилось в арбитражном суде Самарской области, касался контракта на ремонт городских дорог в 2015 году. В качестве ответчика по делу выступала компания "Автодоринжиниринг".

Администрация потребовала взыскать с организации 36,8 млн рублей за неисполнение гарантийных обязательств по контракту. После ремонта дорог, компания нанесла на новый асфальт разметку, но она частично стерлась в течение гарантийного срока. Администрация потребовала устранить выявленные дефекты, но подрядчик в установленные сроки этого не сделал.

В ходе судебного разбирательства городская администрация пересмотрела свои требования и заявила об уменьшении иска до 1 млн рублей. Однако и эта сумма, по мнению суда, оказалась завышенной.

Суд обязал "Автодоринжиниринг" выплатить лишь 190 тыс. рублей за несвоевременное исполнение гарантийных обязательств по устранению дефектов дорожной разметки, пишет СитиТраффик.

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