Администрация Тольятти объяснила появление дымки над городом

163

В выходные дни 14-15 июля в ночные и утренние часы наблюдалась практически безветренная погода, каждую появлялась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Погодные условия способствовали притягиванию и задерживанию всех вредных примесей, присутствующих в промвыбросах и выхлопах автотранспорта. Именно поэтому в ночные и ранние утренние часы, горожане ощущали специфический запах, однако при этом превышений санитарно-гигиенических норм по основным загрязняющим веществам зафиксировано не было. Большое количество химических соединений имеют запах при крайне малых концентрациях. Тот факт, что жалобы жителей поступали практически из всех районов города, говорит о том, что аварийный залповый выброс загрязняющих веществ от одиночного промышленного источника маловероятен, так как в этом случае перенос промвыбросов был бы более целенаправленным и рассредоточенным по меньшей территории.В дневные часы отмечались слабые ветры переменных направлений с преобладанием северного и восточного ветров, отмечалось неустойчивое состояние атмосферы с образованием грозовых очагов и выпадением местами дождей. В условиях высокой температуры воздуха в сочетании с малыми скоростями ветра рассеивание вредных примесей и очищение атмосферы не происходили, сообщается на сайте администрации.