20 июня в ПВГУС стартует Приемная кампания
5 июня 2017 14:44
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Университет приглашает выпускников 9-х, 11-х классов и колледжей получить среднее профессиональное и высшее образование по широкому перечню направлений и специальностей. Возможно как очное, так и заочное обучение. Есть бюджетные места и возможность поступления с результатами всего двух ЕГЭ.
На базе 11 класса возможно пройти сокращенное обучение на факультете среднего профессионального образования, а далее получить высшее образование без сдачи ЕГЭ! Стать студентом факультета СПО ПВГУС можно без экзаменов.
Все интересующие вопросы о поступлении и обучении можно будет задать во время проведения Дня открытых дверей - 23 и 29 июня.
Выпускников 9-х и 11-х классов, выпускников колледжей, а также их родителей ждут подробные консультации по поступлению в университет в 2017 году и по направлениям подготовки.
Приемная комиссия ПВГУС: тел. 22-22- 83
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