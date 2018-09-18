Жители Тольятти выберут, какие спортплощадки нужно устанавливать в городе

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С каждым годом в 63-м регионе все больше внимания уделяется развитию уличного спорта, доступного в каждом дворе. В Тольятти также растет число разнообразных многофункциональных спортивных площадок. В частности, их установка проводится в рамках реализации проектов благоустройства территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».Какие предпочтения по размещению общедоступных спортплощадок есть у жителей Автограда? Выяснить это решили в городской администрации и инициировали проведение голосования по этому вопросу на портале для взаимодействия граждан с органами власти «ВМЕСТЕ».Тольттинцам и жителям Самарской области предлагается ответить, как часто они посещают уличные спортивные площадки, а также выбрать, какие виды комплексов, они хотели бы видеть в своих дворах и местах общего пользования. Это могут быть турники и снаряды для тренировок по «Work out», многофункциональные площадки для занятий различными игровыми видами спорта, детские городки либо стационарные уличные тренажеры.Результаты опроса позволят городской администрации Тольятти выяснить, строительство каких комплексов необходимо запланировать на ближайшее время.Принять участие в опросе может каждый житель 63-го региона на специальной странице для голосования https://vmeste-region.ru/votes/415 Для этого достаточно зайти на сайт или скачать мобильное приложение, пройти простую регистрацию и ответить на несколько вопросов на странице голосования.