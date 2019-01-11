В Тольятти уберут отдельные полосы для общественного транспорта
11 января 2019 11:35
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Администрацией Тольятти принято решение о ликвидации существующих отдельных полос для движения маршрутных транспортных средств на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на пр-те Степана Разина и на Московском пр-те. С 10 января силами муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" начат демонтаж соответствующих дорожных знаков - 5.14 "Полоса для маршрутных транспортных средств" и 5.14.1 "Конец полосы для маршрутных транспортных средств". Работы по демонтажу знаков планируется завершить до 15 января, сообщается на сайте горадминистрации.
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