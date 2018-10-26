В Тольятти стартует образовательный проект для IT-разработчиков Panda Meetup
26 октября 2018 10:08
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27 октября 2018 года в Тольятти соберутся более 100 бэкенд-разработчиков из Тольятти, Самары, Москвы, Пензы и Казани в рамках образовательного IT-проекта Panda, который проходит при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области.
Мероприятие соберет ведущих специалистов, которые работают на таких языках, как Python, Java, Php. С докладами выступят представители IT-компаний федерального уровня. Они поделятся своим опытом, расскажут о трендах развития технологий, методологиях и подходах, которые используют в своих компаниях. Всего на мероприятии будет представлено порядка 8 докладов на актуальные темы.
Panda Meetup - это продолжение крупнейшей в Поволжье конференции фронденд-разработчиков FrontDays. В 2018 году конференция собрала более 300 разработчиков из 10 регионов России, а также Германии и Норвегии. Но конференция проходит лишь раз в год и требует серьёзной подготовки. При этом желание обмениваться опытом на регулярной основе есть как у опытных разработчиков, так и у начинающих. Так появился проект Panda Meetup. Здесь разработчики выступают с докладами, а после доклада происходит обсуждение заявленной темы в неформальной обстановке.
У проекта Panda Meetup две основных цели. Первая - это обеспечение обмена опытом между разработчиками. Вторая - это привлечение федеральных и международных IT-компаний в регион. Так, например, в октябре в Тольятти открылся офис компании One two trip.
С июня уже было проведено 7 мероприятий в рамках Panda Meetup - в Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти. Проект ориентирован на всю Россию. Во всех городах он получил позитивный отклик как у разработчиков, так и у руководства крупных компаний, которые поддержали проект.
Участие в мероприятии бесплатное, требуется регистрация, поскольку количество мест ограничено.
Место проведения: г. Тольятти, ул. Тополиная, 24А.
Время: 11.30 – 16.00.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке:
http://panda-meetup.ru/backend-togliatty-2018-10-27
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