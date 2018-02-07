В ОЭЗ Тольятти заработает пожарная часть

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На границе Тольятти и Ставропольского района новая пожарно-спасательная часть (ПСЧ), целиком построенная за счет бюджета региона.В ближайшее время подразделение встанет на защиту всех заводов, расположенных внутри особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти», а также ряда соседних поселков и отдельных жилых массивов Автограда, где проживает в общей сложности более 30 тысяч человек.После того, как спасательный комплекс будет окончательно принят в эксплуатацию, он войдет в группировку сил ПСО №30 по охране Ставропольского района.Наличие боевого спасательного подразделения на данной территории более чем оправдано: Площадь ОЭЗ составляет 660 га. Сейчас там работают около 20 предприятий-резидентов, включая крупные заводы со сложными технологическими процессами. Общее количество сотрудников – 2500 человек. Кроме того, регулярно заявляются новые компании, сообщает сайт ОЭЗ Тольятти.