Тренеров детско-юношеской хоккейной школы «Лада» в Тольятти обвинили в поддельных дипломах

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В Тольятти по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении тренеров детско-юношеской хоккейной школы «Лада», предоставивших при трудоустройстве поддельные дипломы о высшем образовании.В ходе проверки установлено, что в июне-июле 2018 года в детско-юношескую спортивную школу «Лада» приняты четыре тренера, представившие дипломы Тольяттинского государственного университета и Московского государственного педагогического университета о получении высшего образования по специальности «педагог по физической культуре и спорту».Высшие образовательные учреждения подлинность дипломов не подтвердили. По сведениям университетов, представленные сотрудниками школы документы не выдавались и не регистрировались.Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате органами полиции в отношении тренеров возбуждены уголовные дела об использовании подложного документа, сообщает облпрокуратура.