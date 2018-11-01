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Тренеров детско-юношеской хоккейной школы «Лада» в Тольятти обвинили в поддельных дипломах

1 ноября 2018 09:57
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Тренеров детско-юношеской хоккейной школы «Лада» в Тольятти обвинили в поддельных дипломах
Возбуждены уголовные дела.

В Тольятти по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении тренеров детско-юношеской хоккейной школы «Лада», предоставивших при трудоустройстве поддельные дипломы о высшем образовании.

В ходе проверки установлено, что в июне-июле 2018 года в детско-юношескую спортивную школу «Лада» приняты четыре тренера, представившие дипломы Тольяттинского государственного университета и Московского государственного педагогического университета о получении высшего образования по специальности «педагог по физической культуре и спорту».

Высшие образовательные учреждения подлинность дипломов не подтвердили. По сведениям университетов, представленные сотрудниками школы документы не выдавались и не регистрировались.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате органами полиции в отношении тренеров возбуждены уголовные дела об использовании подложного документа, сообщает облпрокуратура.
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