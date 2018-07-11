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Ремонт магистралей Тольятти картами близится к завершению

11 июля 2018 12:58
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Ремонт магистралей Тольятти картами близится к завершению
Также продолжается ямочный ремонт дорог.

Ремонт городских магистралей Тольятти картами близится к завершению.
Ремонт городских магистралей картами близится к завершению. С начала года работы проведены на площади 24 тыс. кв. м из запланированных 30,4 тыс. кв метров.

Наибольший объем работ по карточному ремонту затронул Автозаводское шоссе - более 5 тыс. кв. м магистрали. Значительные участки отремонтированы на ул. Дзержинского, Заставной, Ворошилова, Тополиной, Фрунзе, Юбилейной, Кошеля, Победы, Механизаторов, Чайкиной и Громовой.

Также продолжается ямочный ремонт дорог. С начала года аварийные деформации на магистралях ликвидированы на площади свыше 14 тыс. кв. метров. Этот вид ремонта будет осуществляется по мере необходимости, поэтому в данном случае никаких плановых показателей не устанавливается.

Помимо ремонта, в рамках работ по содержанию дорог осуществляется ежедневная уборка прибордюрной грязи. Для этих целей задействованы девять комбинированных дорожных машин. Кроме того, начался четвертый этап покоса травы вдоль магистралей, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

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