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Парламентский кризис в Тольятти: В работе гордумы объявлен новый перерыв — на этот раз только на час

18 октября 2018 10:53
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Парламентский кризис в Тольятти: В работе гордумы объявлен новый перерыв — на этот раз только на час
Напомним, городскому парламенту необходимо избрать спикера.

Продолжившееся сегодня заседание нового созыва думы Тольятти (стартовавшее еще 5 октября) снова прервано. Депутаты удалились на перерыв до 11.30 сегодняшнего дня.
Напомним, городскому парламенту необходимо на первом заседании избрать спикера.
Сделать это ни с первой попытки (5 октября), ни со второй (10 октября) депутаты не смогли. На последних выборах победу в Тольятти одержали коммунисты — им досталось 17 из 35 мест в гордуме. Однако этих голосов не хватает для того, чтобы провести своего кандидата на пост председателя — необходимо как минимум 24 голоса. Коммунисты видят в этой роли Юрия Сачкова, а «Единая Россия» — Николая Остудина, пишет СО ОНЛАЙН.

Последние дни гордума пыталась прийти к соглашению и правила регламент, спешно откорректированный прежним созывов депутатов. Однако судя по всему, к окончательному решению о распределении портфелей партиям к 10 утра сегодняшнего дня прийти не удалось. В начале заседания коммунисты предложили объявить перерыв в заседании до 31 октября под предлогом окончательного утверждения «пакетного соглашения». Однако после недолгих переговоров было решено собраться в зале заседаний всего лишь через час, в 11.30.

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