Неприятный запах в Тольятти появился из-за выбросов и погоды
18 сентября 2018 10:59
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Напомним, с конца августа жители Автограда постоянно жалуются на неприятный запах в городе. В администрации Тольятти уже прошло межведомственное совещание по этому поводу, куда пригласили и представителей промышленных предприятий.
В правительстве пояснили, что оценка качества атмосферы в Тольятти - крупном промышленном центре региона - проводится на восьми стационарных постах Приволжского УГМС. Сейчас к ним привлекаются дополнительные независимые лаборатории.
"Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в большей степени ухудшается в период наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», такие метеоусловия периодически наблюдаются на территории Тольятти на протяжении всего года (преимущественно в феврале и августе). При этом, в конце августа – начале сентября текущего года (на протяжении более 2 недель подряд) на территории Тольятти наблюдалось ухудшение метеорологических условий, способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, которым была присвоена уже II степень опасности", - говорится в сообщении правительства региона.
Такие погодные явления в Автограде фиксируются редко, а такой длительный период неблагоприятных метеорологических условий II степени опасности зафиксирован впервые за более чем 60 лет мониторинга воздуха.
Сообщается, что в последнее время превышение установленной предельно-допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ в воздухе Автограда фиксировалось: в июне-сентябре семь раз, на уровне от 1,1 до 1,9 ПДК.
"Фактов высоких загрязнений (превышающих ПДК в 10 и более раз) и экстремально высоких загрязнений (превышающих ПДК в 50 и более раз) на территории города Тольятти зафиксировано не было, - утверждают областные власти. - В адрес промышленных предприятий было направлено более 100 предупреждений о необходимости снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Надзорными органами и прокуратурой города Тольятти организованы рейдовые обследования территории города в целях выявления неучтенных источников негативного воздействия, а также проводятся внеплановые выездные проверки на территории самих предприятий для обеспечения соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха".
Рассматривается вопрос обеспечения крупнейших городов региона передвижными экологическими лабораториями, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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