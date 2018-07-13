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Новости /  Новости Тольятти  

14 июля в Тольятти пройдет Велодевичник

13 июля 2018 12:07
129
14 июля в Тольятти пройдет Велодевичник Приглашают участниц с 14 лет.
Приглашают участниц с 14 лет.

Вот уже в одиннадцатый раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся.

Велопрогулка прекрасных нарядных девушек по улицам Тольятти напомнит жителям города, что велосипед — это не только спорт и тренировка, но и красота, стиль и хорошее настроение в любом возрасте.

Организаторы сообщают об ограничении для поездки для участников велопрогулки 14+ (согласно требованиям ПДД), но и более юные велокрасавицы могут принять участие, приехав с родителями сразу на место финиша, в ресторан «Матрешки» (Спортивная, 23) в 14.00.

Сбор: 11:30, ТЦ «Акварель», пишет ТЛТ.
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