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Новости /  Новости Тольятти  

150 тысяч тольяттинцев посетили праздничные мероприятия

10 января 2018 11:23
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150 тысяч тольяттинцев посетили праздничные мероприятия Новогодние и рождественские мероприятия в городе продолжатся до 14 января
Новогодние и рождественские мероприятия в городе продолжатся до 14 января.

В городской администрации Тольятти подвели первые итоги праздничных мероприятий, организованных на Новый год и Рождество.

В ночь с 31-го декабря по 1-е января более 45 тысяч горожан посетили праздничные площадки во всех трех районах города.

Многочисленные праздничные мероприятия продолжились и в новогодние каникулы. Около 600 мероприятий прошло в учреждениях культуры города и в них приняли участие свыше 103 тысячи человек. Одной из самых популярных новогодних площадок стала территория возле ДКИТа. В новогоднюю ночь там прошла программа «Спасти Деда Мороза», а в канун Рождества там же устроили фееричное представление «Яркий Новый год». С 15 часов и до самого вечера для гостей и жителей города были организованы интерактивные площадки, увлекательные конкурсы и викторины, фотозоны, полевая кухня, а также костюмированные шоу-программы и большой концерт. Щедрый подарок городу накануне Рождества тольяттинцам приготовили администрация города и коллективы КДЦ «Буревестник», досуговый центр «Русич», театр кукол «Пилигрим» и МАУ ДКИТ. Весомую поддержку в организации 5-часового представления оказали также молодежный центр «Шанс» и Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова.

На грандиозном зимнем празднике самые активные горожане участвовали в спортивных эстафетах, стреляли в тире и демонстрировали молодецкую удаль в богатырских и казачьих забавах. Кроме того, на площадке у ДКИТа проходили эстафеты, «Веселые старты», а также состязания по велофристайлу, перетягиванию каната и даже хоккею. Отметим, что участники последней дисциплины состязались, как с мячом, так и с шайбой.

Впервые, 7 января была задействована площадка перед венчальным храмом в Автозаводском районе. Ни крепкий мороз, ни суровая вьюга не помешали творческим коллективам организовать и провести праздничный концерт.

Образовательные учреждения города также подготовили на школьные каникулы большую интерактивную программу: большее 20 тысяч детей было задействовано в 200 различных мероприятиях.

В период новогодних каникул школьники принимали участие в спортивно-развлекательных мероприятиях по зимним видам спорта (лыжные марафоны, спортивные зимние старты, спартакиады, соревнования по футболу «Зимний мяч», дружеские встречи по хоккею на школьных и дворовых спортплощадках и др.). Школьники посетили катки города и спортивные комплексы. Также в первые дни нового года прошёл рождественский турнир по авиамодельному спорту на территории ДДЮТ и турнир по хоккею.
Кроме того, в МАООУ «Пансионат «Радуга» совместно с ТГУ был организован бизнес-лагерь, в котором побывали 78 старшеклассников.

Стоит отметить, что еще 510 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей получили пригласительные на различные благотворительные мероприятия, организованные коммерческими организациями.

Новогодние и рождественские мероприятия в городе продолжатся до 14 января, пишет ТЛТ.ру.
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