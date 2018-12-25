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Новости /  Новости Тольятти  

17 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего дня

25 декабря 2018 10:58
157
17 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего дня 7777 работников требуются городу.
7777 работников требуются городу.

По данным тольяттинского центра занятости, численность безработных граждан на 21 декабря составила 3136 человек, из которых 56,2 % приходится на женщин, 11,4 % молодежь в возрасте до 30 лет, 10,2 % - граждан предпенсионного возраста. 14,8 % - уволенные по сокращению штата. 6,9 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю статус безработного получили 154 человека, трудоустроено 53 безработных гражданина, направлено на досрочную пенсию 7. Услуги по профессиональной ориентации получили 120 человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 %.

17 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 598 человек заняты неполную рабочую неделю, 510 находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 7777 работниках, из которой 57,0 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,4 человек на 1 свободное рабочее место, сообщается на сайте администрации Тольятти.

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