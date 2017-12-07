Заседание тольяттинского парламента 6 декабря началось с награждения
7 декабря 2017 17:37
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В центре внимания на заседании оказались тренеры и спортсменки, завоевавшие в 2017 году несколько первых мест: на первенстве России по фитнес-аэробике (г.Москва), на первенстве Европы по фитнес-аэробике (г.Карловы Вары, Чехия), на Всероссийских соревнованиях по
фитнес-аэробике (г.Анапа), на первенстве мира по фитнес-аэробике (г.Лейден, Нидерланды). Все эти чемпионки - воспитанницы спортивной школы «Фристайл» ДК «Тольятти» им. Н.В.Абрамова и Федерации фитнес-аэробики и спортивной аэробики г. Тольятти.
Столь высокими результатами спортсмены обязаны своим наставникам. Это, в первую очередь, Галина Замыцкова, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике, чемпионка мира по спортивной акробатике, пятикратная победительница чемпионата России по спортивной акробатике, трехкратная победительница международного турнира по спортивной акробатике. Сегодня титулованная спортсменка является руководителем спортивного комплекса ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова. Не жалея ни физических, ни душевных сил занимается со спортсменками и Наталья Трущелёва, инструктор по аэробике. На заседании Думы под аплодисменты всех присутствующих ей был вручен Почетный диплом Думы.
Почетными дипломами Думы были также поощрены и две команды по фитнес-аэробике - «Лада-Фристайл» и «Лада-ТЛТ». Кстати,
участницы команд входят в состав сборной России по фитнес-аэробике, а значит – защищают честь России на международных турнирах.
Благодарственными письмами Думы были награждены капитаны команд Юлия Осадчук и Варвара Акользина.
Завершая церемонию вручения, председатель Думы Дмитрий Микель сообщил, что ходатайствовал о награждении Галины Замыцковой в связи с победой в 2017 году в первенстве Европы по фитнес-аэробике Почетным знаком Думы. Это высшая награда тольяттинского
парламента, по традиции вручаемая на торжествах в честь Дня города. Так планируется отметить значимые для г.о.Тольятти результаты Галины Замыцковой в сфере развития физической культуры и спорта, ее личный вклад в развитие современных и массовых видов спорта.
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