Выводы Счетной палаты Самарской области созвучны замечаниям депутатов Думы г.о.Тольятти
19 мая 2017 17:29
110
Предваряя доклад своего специалиста, заместитель председателя Счетной палаты Самарской области Константин Машков призвал депутатов взять на контроль исполнение предписания, вынесенного по результатам комплексной проверки г.о.Тольятти, во избежание подобных нарушений в будущем. Затем присутствующим на заседании профильной комиссии Думы г.о.Тольятти были представлены доклад и презентация, иллюстрирующая узловые моменты проверки. Доклад аудитора Елены Даниловой был подробным, обстоятельным.
Претензий к исполнительной власти г.о.Тольятти было озвучено много. Проверяющие выявили как негативные тенденции, так и конкретные факты нарушений. Если говорить о тенденциях, то это, в частности, опережающие темпы роста объема расходов на обслуживание муниципального долга на фоне уменьшения расходной части бюджета. По сравнению с 2015 годом расходы на обслуживание муниципального долга выросли на 31,3%, при этом общий объем расходов бюджета г.о.Тольятти в 2016 году сократился по сравнению с уровнем предыдущего года на 3,1%.
А что касается фактов, то они приводились, например, в связи с реализацией мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. Из-за отсутствия должного контроля со стороны департамента экономического развития администрации г.о.Тольятти стал возможным инцидент с ООО ГК «Фуд-структура», которое предоставило недостоверные сведения в расчете на получение субсидии. Поэтому проверяющие поставили вопрос о возврате средств субсидии в размере 1 млн 981 тыс. рублей в бюджеты города и области. Удивляет и то, что необходимость представления отчетности со стороны получателей субсидий не зафиксирована ни Порядком определения объема и условий предоставления субсидий, ни условиями соглашения, заключенного с МАУ «АЭР». Это тоже свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля за исполнением целевых показателей по мероприятиям МАУ «АЭР» со стороны администрации г.о.Тольятти. Не располагая информацией от получателей, ДЭР тем не менее рапортовал в область об успехах в освоении средств.
Характерно, что подобные нарекания – об отсутствии контроля, о непрозрачности отчетности в расходовании бюджетных средств – и в адрес МАУ «АЭР», и в адрес департамента экономического развития неоднократно выдвигались депутатами Думы г.о.Тольятти. Как сказал по этому поводу председатель комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Борислав Гринблат, в Думе г.о.Тольятти тоже обращали внимание на то, что пресловутое консультирование
предпринимателей осуществляется непонятным образом. Неясно, для кого читаются лекции, почему за них начисляются высокие гонорары и что муниципалитет имеет на выходе? Что касается «глубины» оказанных предпринимателям услуг, то аудитор Счетной палаты, ссылаясь на данные опроса, сообщила о формальном отношении к консультированию начинающих бизнесменов. Конкретного результата нет.
В решении профильной комиссии Думы было отмечены все выявленные аудиторами Счетной палаты Самарской области нарушения. Претензии относительно оплаты работ за некачественную работу подрядчиков были высказаны и применительно к ремонту автомагистралей, нанесению дорожной разметки, строительству жилья для сирот, ремонту школы № 31 и даже…реконструкции стадиона «Труд», что особенно поразило депутатов, и было расценено ими как вызов – с учетом длины шлейфа злоупотреблений на данном объекте.
Как было сказано в завершение заседания, хорошо, что обо всем этом «наследстве» главе г.о.Тольятти стало известно сейчас, в начале срока его полномочий. Ведь указанные факты помогут ему и определиться с кадровыми назначениями, и навести порядок в городе. Депутаты тоже намерены не раз вернуться к материалам проверки, в рамках своих полномочий добиваясь их устранения и недопущения подобных инцидентов впредь, сообщает пресс-центр Думы г.о. Тольятти.
Добавить комментарий
Комментарии
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
491
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
752
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
640
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
482
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
565
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
980
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1396
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1229
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3193
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3149
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3391
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
2888
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
2918
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3553
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
2886
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3339
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3103
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3174
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3129
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
2915
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2593
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
2947
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
10905
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3355
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2670
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2248
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
2824
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3236
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
2780
- 31 августа 2014
11:34 / В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
Огонь тушили 22 пожарных. Новости Тольятти
3391
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
543
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1188
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1341
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1517
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2821
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1684
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1490
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1126
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
639
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1028
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2274
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3288
Мероприятия