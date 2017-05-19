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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Выводы Счетной палаты Самарской области созвучны замечаниям депутатов Думы г.о.Тольятти

19 мая 2017 17:29
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Претензий к исполнительной власти г.о.Тольятти было озвучено много.
В тольяттинском парламенте рассмотрены материалы комплексной проверки муниципалитета за 2015 год и частично за 2016 год, проводившейся силами главного органа финансового контроля в нашем регионе. Замечания аудиторов были заслушаны в ходе расширенного заседания комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики во главе с Константином Кузнецовым. Помимо членов комиссии и руководства Думы в лице председателя Дмитрия Микеля и заместителя председателя Александра Денисова в мероприятии приняли участие многие другие народные избранники, а также руководители структурных подразделений администрации г.о.Тольятти.

Предваряя доклад своего специалиста, заместитель председателя Счетной палаты Самарской области Константин Машков призвал депутатов взять на контроль исполнение предписания, вынесенного по результатам комплексной проверки г.о.Тольятти, во избежание подобных нарушений в будущем. Затем присутствующим на заседании профильной комиссии Думы г.о.Тольятти были представлены доклад и презентация, иллюстрирующая узловые моменты проверки. Доклад аудитора Елены Даниловой был подробным, обстоятельным.

Претензий к исполнительной власти г.о.Тольятти было озвучено много. Проверяющие выявили как негативные тенденции, так и конкретные факты нарушений. Если говорить о тенденциях, то это, в частности, опережающие темпы роста объема расходов на обслуживание муниципального долга на фоне уменьшения расходной части бюджета. По сравнению с 2015 годом расходы на обслуживание муниципального долга выросли на 31,3%, при этом общий объем расходов бюджета г.о.Тольятти в 2016 году сократился по сравнению с уровнем предыдущего года на 3,1%.

А что касается фактов, то они приводились, например, в связи с реализацией мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. Из-за отсутствия должного контроля со стороны департамента экономического развития администрации г.о.Тольятти стал возможным инцидент с ООО ГК «Фуд-структура», которое предоставило недостоверные сведения в расчете на получение субсидии. Поэтому проверяющие поставили вопрос о возврате средств субсидии в размере 1 млн 981 тыс. рублей в бюджеты города и области. Удивляет и то, что необходимость представления отчетности со стороны получателей субсидий не зафиксирована ни Порядком определения объема и условий предоставления субсидий, ни условиями соглашения, заключенного с МАУ «АЭР». Это тоже свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля за исполнением целевых показателей по мероприятиям МАУ «АЭР» со стороны администрации г.о.Тольятти. Не располагая информацией от получателей, ДЭР тем не менее рапортовал в область об успехах в освоении средств.

Характерно, что подобные нарекания – об отсутствии контроля, о непрозрачности отчетности в расходовании бюджетных средств – и в адрес МАУ «АЭР», и в адрес департамента экономического развития неоднократно выдвигались депутатами Думы г.о.Тольятти. Как сказал по этому поводу председатель комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Борислав Гринблат, в Думе г.о.Тольятти тоже обращали внимание на то, что пресловутое консультирование
предпринимателей осуществляется непонятным образом. Неясно, для кого читаются лекции, почему за них начисляются высокие гонорары и что муниципалитет имеет на выходе? Что касается «глубины» оказанных предпринимателям услуг, то аудитор Счетной палаты, ссылаясь на данные опроса, сообщила о формальном отношении к консультированию начинающих бизнесменов. Конкретного результата нет.

В решении профильной комиссии Думы было отмечены все выявленные аудиторами Счетной палаты Самарской области нарушения. Претензии относительно оплаты работ за некачественную работу подрядчиков были высказаны и применительно к ремонту  автомагистралей, нанесению дорожной разметки, строительству жилья для сирот, ремонту школы № 31 и даже…реконструкции стадиона «Труд», что особенно поразило депутатов, и было расценено ими как вызов – с учетом длины шлейфа злоупотреблений на данном объекте.

Как было сказано в завершение заседания, хорошо, что обо всем этом «наследстве» главе г.о.Тольятти стало известно сейчас, в начале срока его полномочий. Ведь указанные факты помогут ему и определиться с кадровыми назначениями, и навести порядок в городе. Депутаты тоже намерены не раз вернуться к материалам проверки, в рамках своих полномочий добиваясь их устранения и недопущения подобных инцидентов впредь, сообщает пресс-центр Думы г.о. Тольятти. 
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