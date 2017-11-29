Выездная комиссия из депутатов и общественников выявила проблемы с доступностью социально значимых учреждений для инвалидов
29 ноября 2017 16:36
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Маршрут выездной комиссии пролегал по объектам Автозаводского района. В этот рейд со стороны городского парламента отправились председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов, а также его коллеги Виталий Климашевский и Ирина Сафронова. Вместе с депутатами в объезде участвовала и Лилия Быстрицкая, руководитель Тольяттинской городской общественной организации инвалидов-опорников «КЛИО» и комиссии по вопросам здравоохранения и социальной поддержки Общественного совета при Думе г.о.Тольятти. Кстати, адреса для осмотра были предложены представителями НКО из упомянутой комиссии Общественного совета.
Первым из объектов, который посетили члены выездной комиссии, был отдел судебных приставов Автозаводского района, размещающийся по адресу: Приморский бульвар, 31. Пандус у входа в это здание оборудован. Но попасть инвалиду-колясочнику к судебным приставам можно только имея крепких помощников, ведь служба располагается на втором этаже здания, куда ведет лестница с крутыми ступенями.
На этом фоне ситуация с обеспечением доступности для маломобильных категорий населения здания тольяттинской городской поликлиники № 1 по адресу: Приморский бульвар, 24 выглядит довольно благополучной. Хотя депутат Ирина Сафронова, которой в этом году на протяжении нескольких месяцев пришлось возить в инвалидной коляске травмированного мужа, обратила внимание участников объезда на невысокие, на взгляд здорового человека, пороги, являющиеся существенным препятствием для инвалидов.
Вопросы относительно доступности для колясочников возникли у выездной комиссии и при осмотре зданий городской прокуратуры (улица Юбилейная, 31-з), отделения Фонда капитального ремонта (бульвар Королева, 18), одного из офисов УК № 2 (улица Фрунзе, 5). Довольно красноречивым примером того, как обстоят дела с безбарьерной средой для инвалидов, служит и здание администрации Автозаводского района (Новый проезд, 2). Вход, оборудованный пандусом, находится здесь на замке, то есть прибывший в метель или мороз колясочник будет вынужден ждать, когда специальным ключом откроют нужную ему дверь. Пространство между парой входных дверей завалено хламом, а сам пандус очень неудобен.
Увиденное депутатами и общественниками наводит на грустные размышления. Недоработки начинаются со стадии проектирования, которое все еще осуществляется без учета интересов маломобильной категории горожан. Да и насчет эффективности расходования бюджетных средств, у депутатов Думы г.о.Тольятти имеются большие нарекания. Участники выездной комиссии надеются, что собранный ими материал даст толчок для поиска системных управленческих решений.
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