«Всероссийский день посадки леса» тольяттинцы отметили высадкой деревьев вместе с губернатором и депутатами

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В высадке деревьев 2 мая вместе с депутатами областной и городской думы, администрацией и жителями Тольятти принял участие губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин и глава областного парламента В.Ф. Сазонов. Общими усилиями в этот день были высажены молодые деревья на площади 2 гектара.Во главе с губернатором, Депутаты Думы г.о. Тольятти вместе со своими областными коллегами начали сажать деревья на территории «Леса памяти», заложенного в 2014 году неподалёку от санатория Лесное, с возложения цветов к памятному знаку, установленному в честь участников Первой мировой войны.Н.И. Меркушкин отметил, что основная задача властей и жителей региона не просто восстановить сгоревшие леса, но и продолжать ежегодно наращивать посадку новых лесов, а в городах – создавать новые парки и скверы. Только в 2017 году на территории области планируется посадить почти 1000 гектаров леса.Посадка леса нынешней весной в Тольятти приобрела небывалый темп и объёмы. В выходные и рабочие дни предприятия города выходят целыми коллективами и оставляют по несколько тысяч молодых саженцев на территории сгоревшего леса. Только в апреле и мае нынешнего года горожане посадили 97600 саженцев на площади более 24 гектаров.Напомним, что в жаркое лето 2010 года огнём было уничтожено более 2 тысяч гектаров леса в черте города. На начало весны 2017 года площадь, на которой высажены новые деревья, составляет порядка 1,3 тысячи гектаров. Восстановление тольяттинского леса финансируется в рамках сразу двух областных программ. В общей сложности на эти цели областной бюджет выделил более 194 миллионов рублей.С наступлением благоприятных погодных условий и уходом летней жары посадка леса в Тольятти продолжится осенью 2017 года.