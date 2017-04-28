Внимание тольяттинских депутатов к реконструкции стадиона «Труд» активизировало строительные работы

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Подрядчик фактически сорвала сроки проведения работ в 2016 году.



27 апреля состоялось выездное совещание депутатов Думы г.о. Тольятти по рассмотрению ситуации с завершением строительства стадиона, начавшегося осенью прошлого года. Депутатский корпус был представлен депутатами и руководителями сразу нескольких постоянных комиссий.



Положение дел на реконструируемом стадионе «Труд» в деталях обсуждалось в Думе Тольятти на заседании депутатской комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 18 апреля. Поскольку на проектирование и реконструкцию этого спортивного объекта было суммарно выделено более 77 млн рублей, депутаты уделили весьма пристальное внимание вопросам - на какие работы и в какие сроки будут расходоваться эти бюджетные средства. Председатель комиссии Борислав Гринблат, присутствовавший на выездном заседании отметил, что подрядчик (АО «Компания «БАМАРД»), фактически, сорвала сроки проведения работ в 2016 году, сославшись на неблагоприятные погодные условия. Чтобы удостовериться, что продолжение работ данным подрядчиком в 2017 году осуществляется на объекте, а не на бумаге депутаты решили провести выездное заседание комиссии прямо на месте проведения работ. После реконструкции стадион «Труд» должен будет использоваться в качестве тренировочной базы и места проведения соревнований по футболу и различным легкоатлетическим дисциплинам.



В работе выездного совещания 27 апреля на стадионе «Труд» также принимали участие заместитель председателя Думы Александр Денисов, председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов, председатель комиссии по городскому хозяйству Алексей Альшин, а также депутаты Ирина Сафронова, Алексей Сазонов и Артём Анисимов.



Как выяснилось в ходе осмотра, 27 апреля были начата уборка территории и восстановление разметки после зимы. Об этом сообщил представитель подрядчика Саяр Рахматуллин. Борислав Гринблат заострил внимание коллег, что работы начались только после того, как вопрос о состоянии дел на стадионе был рассмотрен в Думе.



Есть определенные проблемы и с трибуной, несмотря на то, что подрядчик уверил, что они «почти готовы». Между тем, еще необходимо прикрутить сиденья, покрасить (они уже загрунтованы) и установить крышу. Проектом предусмотрено 2 зрительских трибуны на 250 мест каждая. Однако одна из трибун сочленена с недостроенным объектом, расположенным на соседнем участке, не принадлежащем муниципалитету. Это значит, что трибуну придётся отгородить от соседнего объекта. Председатель Думы Дмитрий Микель заметил: «При обсуждении вопроса, связанного с трибунами, необходимо учитывать границы участка. Пока не будет решён вопрос о праве собственности, территория, где располагаются трибуны, остаются недоступны для использования». Заместитель председателя Думы Александр Денисов добавил: «Это давняя история. Надо выходить в очередной раз на собственника и узнавать – будут ли они передавать городу этот объект и если будут – то, на каких условиях».

План-график предусматривает окончание работ в середине июля 2017 года. Пока не сданы работы никаких авансовых платежей или предоплаты не планируется. В этом всех присутствующих заверил Олег Малахов, директор КСДЮСШОР №12 «Лада», выступающий заказчиком по данному договору с подрядчиком. При этом объем работ довольно внушительный, а времени остается не так уж и много. Представитель подрядчика уточнил, что часть работников привезена из Москвы, однако для обустройства беговых дорожек стадиона, мачт освещения и некоторых других работ по договорам субподряда будут привлекаться местные рабочие.

Депутаты также отметили, что срок начала реализации контракта – 27 сентября прошлого года и акт выполненных работ должен быть подписан не позднее 31 июля нынешнего года.

По итогам совещания парламентарии рекомендовали администрации г.о. Тольятти рассмотреть возможность завершения работ по реконструкции стадиона «Труд» к юбилейному Дню города - до 1 июня 2017 года. А также принять меры по отслеживанию хода работ: установить видеонаблюдение или же периодически размещать на информационных ресурсах администрации города фотографии по ходу реконструкции стадиона.

В завершение осмотра строительной площадки депутаты и журналисты осмотрели действующий физкультурно-спортивный комплекс «Труд». Так называемая «тройка», с бассейном, ледовой коробкой и залами для игровых видов спорта и общефизической подготовки функционирует сегодня на полную мощность, являясь базой подготовки местной федерации фигурного катания, а также предоставляя в вечернее время свои залы для занятия спортом горожанам.





