Виктор Малетин: Интерес к работе Думы г.о. Тольятти огромен
3 ноября 2017 12:23
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В ходе недавнего посещения города делегацией из Саратова во главе с председателем Саратовской городской Думы Виктором Малетиным было подписано соглашение о сотрудничестве с Думой г.о. Тольятти в лице её председателя Дмитрия Микеля.
Представительные органы двух городов намерены развивать информационное взаимодействие, повышать качество нормотворческой деятельности и укреплять сотрудничество депутатов. Председатель Саратовской городской Думы Виктор Малетин отметил значимость совместной работы двух органов местного самоуправления:
- Есть вопросы, которые надо обозначить для совместной проработки. Необходимо составить комплекс мероприятий по реализации нашего соглашения, нашего дальнейшего сотрудничества. Интерес к работе Думы г.о. Тольятти огромен. К примеру, слабое звено в нашей работе – депутатский контроль по правоприменительной практике решений, принятых Саратовской городской Думой. К сожалению, отсутствуют развитые методики. Мы выступаем в защиту прав наших жителей. Необходимо анализировать то, как отражаются решения Думы на их интересах. Нам хотелось бы обменяться опытом в этом направлении работы.
Мы уже договорились, что проработаем и вопросы по взаимодействию и решению определённых проблем в сфере образования. Саратов - признанный научный и культурный центр Поволжья. Каждый депутат у нас реализует собственные образовательные и социальные проекты.
Думаю, ваша практика, опыт работы будут востребованы в нашей деятельности. Огромное спасибо за приглашение обменяться опытом на вашей площадке! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Первую тему мы определили, наметим практические шаги для того, чтобы работать в интересах нашего и вашего городов.
Среди примеров положительных практик Тольятти можно выделить работу, связанную с сохранением и содержанием знаковых объектов и социально значимыми местами. В 2015 году тольяттинской Думой был принят Перечень таких мест. Хорошие результаты также дает деятельность по вовлечению общественности в решение вопросов местного значения. Тем более что инструменты для этого есть. При Думе созданы различные совещательные органы, члены которых принимают участие в обсуждениях вопросов общегородского масштаба как бюджет, Стратегия развития, Генеральный план, так и проблем, актуальных для отдельных сфер или территорий.
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