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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Верховный суд оставил в силе решение Думы Тольятти по участку напротив «1000 мелочей»

4 декабря 2017 15:30
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Эту территорию, скорее всего, удастся уберечь от застройки.
30 ноября в Верховном суде РФ состоялись слушания по делу, связанному со сменой зонирования земельного участка на улице Революционной напротив магазина «1000 мелочей» в Тольятти. Верховный суд удовлетворил аппеляционную жалобу, тем самым отменив решение Самарского областного суда. Это означает, что решение Думы г.о. Тольятти, которым были внесены изменения в ПЗЗ в отношении этого земельного участка в части установления зоны Р-1 (зона территорий озеленения общего пользования), признано законным. Органам местного самоуправления удалось отстоять интересы жителей города.

Эту территорию, скорее всего, удастся уберечь от застройки. Кроме того, решение Верховного суда РФ может означать, что разрешение ситуации с нынешними собственниками может обойтись без компенсации убытков из городской казны.

Напомним, в феврале 2014 года, когда мэром Тольятти был Сергей Андреев, стало известно о том, что мэрия выставила на продажу земельный участок напротив здания по адресу ул. Революционная, 38 в Автозаводском районе. Новый владелец земли не скрывал намерений застроить его по своему усмотрению, тем более, градостроительная документация относила его к зоне делового, общественного и коммерческого назначения (зона Ц-1). А, следовательно, не было препятствий, чтобы возвести здесь, к примеру, офисное здание.

Намерения владельцев участка шли в разрез с мнением жителей города. На публичных слушаниях они однозначно выразили свою позицию о том, что хотят видеть здесь благоустроенный сквер, где можно совершать прогулки, проводить время на воздухе. Депутаты Думы Тольятти называли этот случай вопиющим – участок земли, где исторически было место отдыха горожан, отдали коммерсантам. Парламентарии не остались в стороне, а выступили в защиту интересов тольяттинцев.

В 2014 году по предложению городской Думы была изменена карта градостроительного зонирования и для этого участка была установлена зона территорий озеленения общего пользования (зона Р-1). Соответствующие изменения были внесены в Правила землепользования и застройки, и позднее в Генеральный План. Аллея и три скульптуры архитектурной композиции «История транспорта» остались на своих местах.

Стоит добавить, что депутаты изначально настаивали, чтобы мэрия отменила аукцион по продаже земли, поскольку в Автозаводском районе прослеживается тенденция к уплотнению и превращению его в одно большое спальное гетто. Относительно этой территории между
улицами Революционная и Юбилейная есть планы по благоустройству. Эту территорию называют золотым запасом Автограда.

Точку в деле поставил Верховный суд РФ. Апелляционная жалоба на решение областного суда удовлетворена. Шаги, предпринятые Думой и администрацией города, позволили на самом высоком уровне отстоять интересы горожан. Таким образом, удалось сохранить для жителей
Тольятти зону рекреационного назначения на одной из наиболее оживлённых улиц. 
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