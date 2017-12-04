Верховный суд оставил в силе решение Думы Тольятти по участку напротив «1000 мелочей»
4 декабря 2017 15:30
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Эту территорию, скорее всего, удастся уберечь от застройки. Кроме того, решение Верховного суда РФ может означать, что разрешение ситуации с нынешними собственниками может обойтись без компенсации убытков из городской казны.
Напомним, в феврале 2014 года, когда мэром Тольятти был Сергей Андреев, стало известно о том, что мэрия выставила на продажу земельный участок напротив здания по адресу ул. Революционная, 38 в Автозаводском районе. Новый владелец земли не скрывал намерений застроить его по своему усмотрению, тем более, градостроительная документация относила его к зоне делового, общественного и коммерческого назначения (зона Ц-1). А, следовательно, не было препятствий, чтобы возвести здесь, к примеру, офисное здание.
Намерения владельцев участка шли в разрез с мнением жителей города. На публичных слушаниях они однозначно выразили свою позицию о том, что хотят видеть здесь благоустроенный сквер, где можно совершать прогулки, проводить время на воздухе. Депутаты Думы Тольятти называли этот случай вопиющим – участок земли, где исторически было место отдыха горожан, отдали коммерсантам. Парламентарии не остались в стороне, а выступили в защиту интересов тольяттинцев.
В 2014 году по предложению городской Думы была изменена карта градостроительного зонирования и для этого участка была установлена зона территорий озеленения общего пользования (зона Р-1). Соответствующие изменения были внесены в Правила землепользования и застройки, и позднее в Генеральный План. Аллея и три скульптуры архитектурной композиции «История транспорта» остались на своих местах.
Стоит добавить, что депутаты изначально настаивали, чтобы мэрия отменила аукцион по продаже земли, поскольку в Автозаводском районе прослеживается тенденция к уплотнению и превращению его в одно большое спальное гетто. Относительно этой территории между
улицами Революционная и Юбилейная есть планы по благоустройству. Эту территорию называют золотым запасом Автограда.
Точку в деле поставил Верховный суд РФ. Апелляционная жалоба на решение областного суда удовлетворена. Шаги, предпринятые Думой и администрацией города, позволили на самом высоком уровне отстоять интересы горожан. Таким образом, удалось сохранить для жителей
Тольятти зону рекреационного назначения на одной из наиболее оживлённых улиц.
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