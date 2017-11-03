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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

В рамках приёма граждан в Думе г.о. Тольятти обсуждались пути решения проблем 12 и 16 кварталов

3 ноября 2017 10:18
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В рамках приёма граждан в Думе г.о. Тольятти обсуждались пути решения проблем 12 и 16 кварталов
Жители города обратились к председателю Думы Дмитрию Микелю за помощью в разрешении сложившихся у них ситуаций.

 В ходе приёма специалисты аппарата сразу же консультировали граждан по спорным вопросам.
Председатель Думы предварительно изучил поступившие обращения. К выработке решений были привлечены юристы и аналитики городского парламента.
Помощь Думы и администрации города потребовалась в решении вопроса, озвученного в ходе приёма жителями 12 квартала Автозаводского района Тольятти. Делегация Совета ветеранов этого квартала из трёх человек пожаловалась председателю Думы, что ТОС оставил их без помещения. Конструктивного диалога с ТОС 12 у местного Совета ветеранов не получается. В результате, нет элементарных условий для приёма пожилых людей, которые регулярно обращаются в Совет ветеранов за помощью и поддержкой. Совет ветеранов Автозаводского района в сложившейся ситуации сохраняет нейтралитет. Люди решили обращаться за поддержкой к руководству органов местного самоуправления.

Дмитрий Микель подписал ходатайство в адрес главы города с просьбой найти возможность и предоставить помещение Совету ветеранов 12 квартала. Решение этого вопроса не должно затянуться надолго.
Получила также продолжение ситуация вокруг дома-вставки между домами №3 по Цветному бульвару и №33 по улице 70 лет Октября. В 2015 году этот объект был сдан и на сегодняшний день он заселён жильцами. По наблюдениям жителей, на соседних домах, появились следы разрушения - разрыв кровли, трещины на межпанельных балконах и др.
По словам представителя компании-застройщика, застройщик не производил работ, которые могли бы навредить соседним домам. Более того, дом №3 по Цветному бульвару строил тот же самый генподрядчик, что возводил новостройку. Определённые колебания положения этого дома строители связывают с глубокими погребами, самовольно обустроенными жильцами вдоль всего фундамента многоэтажки, - поясняет представитель застройщика.

Для разрешения сложившейся ситуации Дмитрий Микель пригласил представителей застройщика принять участие в выездном совещании депутатов, которое планируется провести в ближайшее время с участием жильцов, управляющей компании и администрации города. «Важно, чтобы были учтены интересы жителей домов, необходимо обеспечить безопасность проживания в этих домах», – сказал председатель городской Думы.

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