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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

В Тольятти в День города прошли спортивные соревнования

5 июня 2017 16:37
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Председатель Думы Дмитрий Микель поздравил участников праздничных событий с Днём города и отметил, что Тольятти не только укрепляет действующие спортивные традиции, но и проводит из года в год всё больше новых спортивных мероприятий.
Спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню города, всегда пользуются вниманием горожан и гостей Тольятти. В этом году к традиционному Международному детскому фестивалю гандбола добавились соревнования по фитнес-аэробике. Председатель Думы Дмитрий Микель поздравил участников праздничных событий с Днём города и отметил, что Тольятти не только укрепляет действующие спортивные традиции, но и проводит из года в год всё больше новых спортивных мероприятий.

В праздничные дни Дворец культуры «Тольятти» принимал спортивный фестиваль «Хрустальная ладья». В рамках фестиваля прошли соревнования по фитнес-аэробике среди детей различных возрастных категорий и в разных дисциплинах. Для участия в этом фестивале в наш город приехали участники в возрасте от 7 до 10 лет из 12 городов России. Спорткомплекс
ДК «Тольятти» неслучайно стал площадкой для проведения фестиваля. А благодаря успехам коллективов, воспитанных здесь в течение последних нескольких лет. Осенью прошлого года команды «Лада-Фристайл» и «Биг Тайм» добились побед
на мировом первенстве по фитнес-аэробике в Австрии. А в мае нынешнего года команды завоевали сразу несколько золотых медалей Первенства Европы по фитнес-аэробике в Праге. Руководитель спорткомплекса ДК «Тольятти» Галина Замыцкова за особый вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодёжи городского округа Тольятти награждена Почётной грамотой Думы г.о. Тольятти.

Праздничное шествие увенчалось церемонией открытие фестиваля, основная программа которого запланирована почти на целую неделю с 3 по 9 июня. Приветствуя участников на открытии соревнований, председатель Думы Дмитрий Микель пожелал, чтобы эти соревнования стали еще одной доброй традицией в нашем городе. В отличие от многих других городов Тольятти всегда славился своими спортивными школами и достижениями. Успехи местных спортсменов позволили заложить и поддержать на протяжении многих лет спортивные традиции вроде детского гандбольного фестиваля, приуроченного ко Дню города, легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы и многих других.

В Автозаводском районе Тольятти в этот день состоялось открытие ХVI Международного детского фестиваля гандбола. В рамках традиционного спортивного праздника состоялось карнавальное шествие по улице Революционной до Дворца спорта «Волгарь». Дмитрий Микель поздравил жителей, гостей города и участников, которых собралось более двух тысяч, с открытием детского фестиваля гандбола и юбилеем Ставрополя-Тольятти.

В этих соревнованиях традиционно выступают команды юношей и девушек различных возрастных категорий из сильнейших школ России, спортсмены из стран ближнего зарубежья.

За все годы проведения фестиваля в нем участвовали свыше 1500 команд и 20 тысяч спортсменов. В нынешнем году грандиозный гандбольный праздник был приурочен к 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля. Фестиваль собрал порядка 150 команд из разных регионов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти. 
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