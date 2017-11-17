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В Тольятти открылась ярмарка «Золотые руки»

17 ноября 2017 15:21
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В течение двух дней работы площадки тольяттинцы смогут увидеть и приобрести множество ярких и необычных изделий из керамики, текстиля, дерева, металла, шерсти и других материалов.
17 ноября депутаты Думы г.о. Тольятти посетили открытие семнадцатой по счёту ежегодной городской ярмарки «Золотые руки». В течение двух дней работы площадки тольяттинцы смогут увидеть и приобрести множество ярких и необычных изделий из керамики, текстиля, дерева, металла, шерсти и других материалов.

Торжественное открытие ярмарки состоялось при участии представителей власти и общественности. Депутатский корпус на торжественном открытии представляли председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель и депутат Максим Гусейнов. В открытии ярмарки приняли участие представители администрации города, Координационного и Общественного советов при Думе.

Дмитрий Микель поприветствовал от имени депутатов Думы организаторов и гостей ярмарки, отметив, что ярмарка «Золотые руки» каждый год дарит жителям города яркое настроение: «Желаю всем мастерам творческих успехов, чтобы труд, вложенный в эти изделия, был всегда востребован людьми». Организаторы ярмарки – общественная организация «Тольяттинский клуб деловых женщин» – поблагодарили председателя Думы за поддержку, которую городской парламент ежегодно оказывает этому значимому мероприятию.

А депутат Максим Гусейнов предложил задействовать творческий потенциал тольяттинцев в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года, чтобы приезжие туристы смогли приобрести продукцию, сделанную руками наших мастеров.

Проведение ярмарки в ноябре в преддверии подготовки к новогодним праздникам стало одной из добрых традиций Тольятти. Для горожан это событие не только открывает возможность поделиться мастерством и плодами своей работы, но и позволяет всем желающим освоить разные направления декоративно-прикладного творчества.

В программе ярмарки запланирована выставка изделий, созданных руками городских умельцев, мастер-классы, концерт и даже показ эксклюзивных моделей одежды. Ярмарка работает 17 и 18 ноября с 10 до 17 часов в фойе ДКИТ. Вход для посетителей свободный. 



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