В Думу Тольятти поступил проект бюджета 2018 года
3 ноября 2017 14:19
112
В соответствии с положениями Устава г.о. Тольятти не позднее 1 ноября глава города вносит доработанный по итогам публичных слушаний проект бюджета на рассмотрение Думы, а также направляет его в Контрольно-счетную палату. Одновременно предоставляются следующие документы: основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период, прогноз социально-экономического развития городского округа на аналогичный период, Программа приватизации муниципального имущества, проект плана развития муниципального сектора экономики, сведения об утвержденных муниципальных
программах.
Эти документы вместе дают полную картину ситуации, сложившейся в экономике города. Профильные комиссии помимо проекта бюджета могут рассмотреть и Прогноз социально-экономического развития и план развития муниципального сектора экономики. «Формат рассмотрения на каждой комиссии проекта бюджета в разрезе ГРБС, а также смежных с бюджетом документов, позволяет детальнее изучить ситуацию в каждой отрасли, - отметил председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель. Приоритетом для депутатов остается социальный блок, - подчеркнул председатель.
Таким образом, весьма большой объем документов предстоит проанализировать к их рассмотрению на заседаниях комиссий. Замечания, предложения, рекомендации найдут отражение в заключениях специалистов и станут предметом обсуждений с представителями администрации. Принятие бюджета в первом чтении означает утверждение основных его характеристик - общий объем доходов и расходов, верхний предел муниципального долга, величина резервного фонда, дефицит бюджета.
Из представленных администрацией города документов следует, что доходная часть бюджета на 2018 год определена в сумме 6,224 млрд руб. (без безвозмездных перечислений), на 2019 год – 6,416 млрд руб.; на 2020 год – 6, 652 млрд руб. Большая часть поступлений планируется от налога на доходы физических лиц – 3,233 млрд руб. Средства вышестоящих бюджетов предварительно определены в объеме 516 млн рублей. Эта сумма будет уточнена после утверждения областного бюджета. Общий объем расходов на 2018 год запланирован в объёме 6,975 млрд рублей, в том числе из средств вышестоящих бюджетов – 342 млн рублей, на 2019 год – 6,705 млрд рублей, на 2020 год
– 6,849 млрд рублей. Таким образом дефицит на 2018 год определен на уровне 235 млн рублей.
После принятия проекта бюджета в первом чтении документ поступит в согласительную комиссию, где будет дорабатываться ко второму чтению при участии депутатов, представителей администрации, сотрудников аппарата Думы, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
491
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
993
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1205
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1167
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
845
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
862
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1335
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1694
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1674
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3638
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3649
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3752
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3220
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3313
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3866
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3291
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3799
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3503
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3581
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3496
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3259
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2866
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3323
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11347
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3800
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2926
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2517
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3079
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3554
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3088
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3580
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1448
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8324
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2234
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8532
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2624
Фоторепортажи
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1575
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1457
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1234
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2860
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2678
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
2346
Мероприятия