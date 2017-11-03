В Думу Тольятти поступил проект бюджета 2018 года

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В соответствии с положениями Устава г.о. Тольятти не позднее 1 ноября глава города вносит доработанный по итогам публичных слушаний проект бюджета на рассмотрение Думы, а также направляет его в Контрольно-счетную палату. Одновременно предоставляются следующие документы: основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период, прогноз социально-экономического развития городского округа на аналогичный период, Программа приватизации муниципального имущества, проект плана развития муниципального сектора экономики, сведения об утвержденных муниципальныхпрограммах.Эти документы вместе дают полную картину ситуации, сложившейся в экономике города. Профильные комиссии помимо проекта бюджета могут рассмотреть и Прогноз социально-экономического развития и план развития муниципального сектора экономики. «Формат рассмотрения на каждой комиссии проекта бюджета в разрезе ГРБС, а также смежных с бюджетом документов, позволяет детальнее изучить ситуацию в каждой отрасли, - отметил председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель. Приоритетом для депутатов остается социальный блок, - подчеркнул председатель.Таким образом, весьма большой объем документов предстоит проанализировать к их рассмотрению на заседаниях комиссий. Замечания, предложения, рекомендации найдут отражение в заключениях специалистов и станут предметом обсуждений с представителями администрации. Принятие бюджета в первом чтении означает утверждение основных его характеристик - общий объем доходов и расходов, верхний предел муниципального долга, величина резервного фонда, дефицит бюджета.Из представленных администрацией города документов следует, что доходная часть бюджета на 2018 год определена в сумме 6,224 млрд руб. (без безвозмездных перечислений), на 2019 год – 6,416 млрд руб.; на 2020 год – 6, 652 млрд руб. Большая часть поступлений планируется от налога на доходы физических лиц – 3,233 млрд руб. Средства вышестоящих бюджетов предварительно определены в объеме 516 млн рублей. Эта сумма будет уточнена после утверждения областного бюджета. Общий объем расходов на 2018 год запланирован в объёме 6,975 млрд рублей, в том числе из средств вышестоящих бюджетов – 342 млн рублей, на 2019 год – 6,705 млрд рублей, на 2020 год– 6,849 млрд рублей. Таким образом дефицит на 2018 год определен на уровне 235 млн рублей.После принятия проекта бюджета в первом чтении документ поступит в согласительную комиссию, где будет дорабатываться ко второму чтению при участии депутатов, представителей администрации, сотрудников аппарата Думы, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.