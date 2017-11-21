В Думе Тольятти состоялась встреча с официальной делегацией города-побратима Казанлык
21 ноября 2017 16:26
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Приветствуя гостей из города-побратима, председатель Думы г.о.Тольятти напомнил, что Казанлык был одним из первых городов, с которым у Тольятти установились тесные связи, а история дружбы и сотрудничества наших городов насчитывает более 20 лет. Дмитрий Микель сказал, что за это время произошло много событий, обменов культурными, образовательными, спортивными делегациями. Он поблагодарил болгарских гостей за неизменно теплый прием, который оказывают тольяттинцам в Казанлыке, а также представил своих коллег.
Как выяснилось в ходе встречи, парламентарии из города-побратима являются врачом и инженером и входят в состав социальной комиссии. Все они, включая руководителя делегации – главного архитектора Казанлыка, в наш город приехали впервые и намерены ознакомиться со
всеми его достопримечательностями.
Что касается общего диалога, то он касался темы политического устройства и полномочий городских властей в Тольятти и в Казанлыке. Система работы примерно одинакова. Примечательно, что муниципальный совет Казанлыка вправе решать судьбу муниципальных земельных участков: мэр города вносит предложения об их использовании, а совет может одобрить либо отказать.
Обсуждались на встрече и другие аспекты деятельности муниципальных органов власти.
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