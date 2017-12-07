В Думе Тольятти состоится Общероссийский день приёма граждан

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В связи с Днём Конституции Российской Федерации и с учетом методических рекомендаций, утверждённых заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации, в тольяттинском парламенте будет проведен прием граждан. В следующий вторник, 12 декабря, обратившихся горожан выслушают и проконсультируют представители депутатского корпуса Думы г.о.Тольятти. Время приема с 12.00 до 20.00. Уточнить информацию можно по телефонам: 28-12-60, 28-05-18, 40-15-66.В эти же часы – с 12 до 20 - прием граждан планируется и на территории округов. Там тольяттинцев будут встречать как депутаты-одномандатники, так и народные избранники, прошедшие в Думу по партийным спискам.