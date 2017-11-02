В Думе Тольятти рассматривают возможность снижения налоговой нагрузки на жителей и бизнес

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1 ноября председатель городской Думывыступил модератором круглого стола, на котором обсуждалось изменение ставок налога на имущество физлиц. Дума г.о. Тольятти выступила инициатором встречи в таком формате и обеспечила представительный состав участников. В работе приняли участие депутаты Думы г.о. Тольятти, сотрудники аппарата, представители администрации, ИФНС №2 и ИФНС №19, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленной палаты, Общественной палаты г.о. Тольятти, Общественного совета при Думе, Консультационного совета при Думе, руководитель Контрольно-счётной палаты.Депутатский корпус на круглом столе представляли 5 депутатов: председатель Думы Дмитрий Микель, председатель комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Борислав Гринблат, председатель комиссии по бюджету и экономической политике, депутатыОткрывая заседание, Дмитрий Микель сказал: «В 2014 году при принятии решения Дума брала на себя обязательство проанализировать ситуацию с повышением ставок и вернуться к этому вопросу спустя время. Поступали предложения пересмотреть действующие ставки, так как они слишком высокие. Этот вопрос неоднократно поднимался и вызывает нашу озабоченность. Мы пригласили к обсуждению все заинтересованные стороны, чтобы выработать взвешенные рекомендации».Речь идёт о решении Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти», которым и были установлены действующие по сегодняшний день ставки налогообложения.Перед обсуждением вопроса в публичной плоскости администрация города и аналитики Думы провели масштабный анализ налоговых ставок, как по видам объектов, так и по их стоимости. Был изучен опыт других российских городов. Позиция администрации, озвученная в ходе заседания, сводится к следующему – массовых обращений с оспариванием начисленного налога на имущество физлиц не отмечено. Действующая ставка 0,3% для жилых помещений и 2% для коммерческой недвижимости, принадлежащей частным лицам, является приемлемой и особых причин её корректировать нет. Аналитики Думы г.о. Тольятти представили свои выводы, согласно которым необходимо применять дифференцированную ставку для жилья, кадастровая стоимость которого составляет до 1 млн рублей, до 3 млн и свыше 3 млн рублей.Представители налоговых органов озвучили данные по собираемости налога на имущество физлиц в Тольятти. Как оказалось, после повышения ставки, собираемость снизилась: по данным ФНС № 19, с 100% в 2015 году (за 2014 г.) до 78% в 2016 году (за 2015 г.). Эти цифры подтвердили опасения депутатов в части того, что повышение налога повлекло понижение уровня собираемости. Представители налоговой инспекции обратили внимание депутатов на огромное количество жалоб, поступающих в органы ФНС в связи с начислением неоправданно высоких платежей за гаражи, попавшие в перечень коммерческих объектов. И попросили учесть это при корректировке ставок налогообложения.Представители малого бизнеса в лице председателя тольяттинского отделения Данила Аксаньяна Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и начальника правового отдела Торгово-промышленной палаты Елены Петрушовой акцентировали внимание собравшихся на том, что положение предпринимателей сегодня весьма тяжёлое. По-возможности, нужно снижать налоговую нагрузку и чем ниже она будет – тем лучше.Подводя итоги круглого стола, председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель озвучил рекомендации, которые будут переданы в администрацию города. Рекомендации следующие: установить налог на имущество физических лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в следующих размерах: для жилфонда стоимостью до 1 млн – 0,1, от 1 до 3 млн – 0,2, а свыше 3 млн – 0,3%. Для коммерческой недвижимости в 2018 году установить ставку в 1,4 процента, а в 2019 и последующие годы – 1,5 процента. Для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей будет установлена ставка 2%.