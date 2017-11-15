Уполномоченный по правам человека проведет личный прием жителей в Думе Тольятти

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29 ноября 2017 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой будет проведен личный прием жителей городского округа Тольятти.

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи по адресу: г. Тольятти, Центральная площадь, д. 4 (в здании Думы городского округа Тольятти).

Предварительная запись осуществляется по 22 ноября 2017 года в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв – с 12:00 до 13:00) по телефонам: 8 (8482) 54-32-66, 8 (8482) 54-42-19.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.