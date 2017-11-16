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Тольяттинским инициативам нужна поддержка региона
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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Тольяттинским инициативам нужна поддержка региона

16 ноября 2017 15:43
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Наиболее злободневный вопрос, требующий срочного реагирования – состояние набережной Автозаводского района, самого крупного внутримуниципального района в стране.
13 ноября в Самарской губернской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, в повестке которого значился ряд бюджетных вопросов. Отдельно был включен вопрос об обращении депутатов всех уровней, избранных от Тольятти, по вопросу финансирования приоритетных расходов на реализацию социально значимых проектов городского округа Тольятти. Интересы нашего города на заседании комитета представлял председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель, выступивший с докладом о ключевых мероприятиях, направленных на развитие города, реализация которых зависит от поддержки региона.

Напомним, что основные мероприятия и приоритетные направления были определены по результатам ставшего традиционным собрания депутатов всех уровней, итогом которого стало соответствующее обращение. Впервые в этом году обращение стало предметом рассмотрения на профильном комитете областного парламента на этапе обсуждения регионального бюджета в первом чтении.

В первую очередь, при подготовке обращения депутаты, избранные от Тольятти, основывались на перечне мероприятий, включенных в Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 6929п-П9 «План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти», которое было поддержано Президентом РФ. Основные мероприятия этого перечня были перечислены в обращении и докладе председателя городской Думы. Они включены в федеральные и областные программы, приняты во внимание состояние проектно-сметной документации, бюджетные заявки по участию в распределении средств областного бюджета по мероприятиям, направленные администрацией города, а также предусмотрено в проекте бюджета Тольятти софинансирование указанных мероприятий.

«Системно и масштабно социальная инфраструктура благоустройства знаковых мест и общественных территорий Тольятти не проводилась более 30 лет. Развитие новых территорий осуществлялась хаотично, без интересов устройства муниципального образования. Для Тольятти
подготовка и проведение мероприятий к юбилею ВАЗа имеют не меньшее значение, чем подготовка и проведение Чемпионата Мира по футболу для городов, где он будет проводиться», – отметил Дмитрий Микель, обращаясь к областным депутатам.

Бесспорно, пока регион усиленно готовится принимать в 2018 году иностранных гостей, органы местного самоуправления Тольятти с пониманием относятся к решениям направлять максимум средств на благоустройство территорий проведения игр и приёма туристов. В Тольятти в текущем году финансирование благоустройства общественных территорий из вышестоящих бюджетов в Тольятти не проводилось.

Между тем, потребность есть. Наиболее злободневный вопрос, требующий срочного реагирования – состояние набережной Автозаводского района, самого крупного внутримуниципального района в стране. Действующая набережная была построена в середине 70-х годов прошлого века и в течение последних двух лет она всё больше разрушается, образуются провалы в районе пешеходной зоны, есть реальная угроза жизни и здоровью людей. Без финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов – решить проблему невозможно.

До сих пор отсутствуют школы в новых кварталах Автозаводского района. Поэтому необходимы новые школы в 18 и 20 кварталах. На некоторых обособленных территориях Тольятти, таких как микрорайон Жигулевское море, микрорайон Северный (с населением в десятки тысяч человек) отсутствуют детские сады, а также требует обновления спортивная инфраструктура. Уже есть проекты строительства физкультурно-спортивного комплекса «Акробат» и «Союз». Особое значение имеет проектирование и строительство уникального во всех отношениях Центра спортивной гимнастики «Немов-центр».

«Никакие усилия власти всех уровней, направленные на восстановление экономики города, в том числе, федеральные проекты, ТОСЭР, Особая экономическая зона и другие не будут по настоящему эффективны и не приведут к желаемому результату без параллельного восстановления социальной инфраструктуры города, без доступности объектов образования, здравоохранения города, без создания комфортных условий для жителей города. Только объединив усилия, мы сможем сделать возможным выполнение так необходимых для Тольятти мероприятий, которые на сегодняшний день играют, по сути, жизнеобеспечивающую роль для города», - подытожил Дмитрий Микель.

При этом Тольятти обеспечивает наибольший объем промышленного производства Самарской области и является вторым по величине городом самой большой в РФ нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации.

Впрочем, учитывая аргументы тольяттинцев, можно обоснованно рассчитывать на то, что областное правительство ответственно подойдет к предложениям улучшить ситуацию в Автограде. Теперь дело за профильными комитетами, на рассмотрение которым переданы инициативы
тольяттинских депутатов. В конце концов, если не при утверждении областного бюджета во втором чтении, так при последующих поступлениях дополнительных средств тольяттинский вопрос можно взять в расчет. 
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