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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Тольяттинский парламент проголосовал за присвоение звания Почетного гражданина известному врачу

26 мая 2017 09:27
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Тольяттинский парламент проголосовал за присвоение звания Почетного гражданина известному врачу
Регалии адресату планируется вручить на торжествах в честь Дня города.

К сфере исключительной компетенции Думы г.о.Тольятти относится присвоение звания «Почетный гражданин г.о.Тольятти». Это звание является высшей формой общественного признания особых заслуг перед городским округом Тольятти и его жителями. Поддержав решение общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств http://dumatlt.ru/news/news.php?ELEMENT_ID=6017, депутаты удостоили этой награды кардиолога Галину Горб,  завотделением «Тольяттинской городской клинической больницы № 2 имени В.В. Баныкина». По традиции, сопутствующие высокому званию регалии – удостоверение,  диплом, лента и нагрудный знак «Почетный гражданин г.о.Тольятти» - планируется вручить на торжествах в честь Дня города.

Что касается кандидатуры Почетного гражданина, то в нынешнем году это представитель социальной сферы, что было отмечено народными избранниками как позитивный факт. Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель подчеркнул то, что Галину Ивановну многие депутаты знают лично.

В ходатайстве, представленном на нее, говорится о том, что общий трудовой стаж Галины Горб составляет 53 года, из них более 49 лет она работает в данной больнице. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Кардиология». Зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом,  с большим опытом практической работы.

С 1984 по 2010 год она была главным специалистом Департамента здравоохранения мэрии г.о.Тольятти по кардиологии. В этот период при непосредственном участии Галины Горб за счет оптимизации лечебно-диагностических мероприятий, внедрения новых методов лечения и обследования удалось существенно оптимизировать работу коечной сети города. Огромная работа в городе была проведена по экспертизе качества оказания медицинской помощи. Галина Ивановна была инициатором, непосредственным участником и главным экспертом при проведении экспертизы по профилю «кардиология». По результатам работы в масштабах города были разработаны и утверждены стандарты оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью и другими заболеваниями на различных этапах: скорая помощь, стационар, поликлиника. Стандарты внедрены во всех медицинских учреждениях города, используются по настоящее время и доказали эффективность их внедрения временем: уровень летальности, смертности, выхода на инвалидность после перенесенного острого инфаркта миокарда на территории г.о. Тольятти существенно ниже, чем по Самарской области и Российской Федерации.

С 2013 года в данной больницей в круглосуточном режиме начато оказание помощи жителям нашего города и прилегающих территорий с наиболее тяжелыми видами инфаркта миокарда с использование высокотехнологичных   видов медицинской помощи - стентированием и пластикой коронарных артерий. Галина Ивановна явилась   непосредственным    организатором    оказания этих видов медицинской помощи, обучала врачей и средних  медицинских работников алгоритмам оказания помощи.

За 30 лет работы   ею подготовлено 90 специалистов. На ее личном счету и счету ее учеников тысячи спасенных жизней тольяттинцев. Галина Ивановна пользуется авторитетом не только в данной больнице, но и среди врачей-терапевтов и врачей-кардиологов всего города. Ее мнение значимо при подготовке документов и порядков оказания медицинской помощи для специалистов Министерства здравоохранения Самарской области. Во время визита в Тольятти выдающегося академика Е.И.Чазова им высоко была оценена деятельность кардиологической службы больницы и всего города по оказанию помощи пациентам с кардиологической патологией. Галина Горб внесла огромный вклад в формирование системы реабилитации пациентов. С 1983 года внедрена система санаторно-курортного долечивания пациентов трудоспособного возраста, перенесших острый инфаркт миокарда, которая позволила сотням горожан вернуться к прежнему образу и качеству жизни, к труду.

За высокий профессионализм и большой вклад в здравоохранение города Галина Горб неоднократно поощрялась Министерством здравоохранения РФ, Департаментом здравоохранения мэрии г.о. Тольятти и руководством больницы. В 1987 году Горб Г.И. присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения», в 1988 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», в 2016 году - награждена Почетным знаком Думы г.о.Тольятти «За заслуги перед городским сообществом».

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