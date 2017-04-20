Тольяттинский парламент награжден дипломом за I место в областном конкурсе
20 апреля 2017 12:33
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Эта награда за лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2016 году в группе «городские округа с численностью населения свыше 500 000 жителей». Поздравляя коллег-депутатов и аппарат с этим событием, председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель подчеркнул, что первое место в областном конкурсе присуждено не в первый раз.
Заседание тольяттинского парламента 19 апреля началось с приятных новостей. Дмитрий Микель сообщил собравшимся о том, что руководство региона дало высокую оценку проведения всех конкурсных процедур, связанных с избранием главы г.о.Тольятти. Слова благодарности за грамотную организацию всех этапов конкурсных процедур были адресованы и аппарату Думы г.о.Тольятти, и депутатскому корпусу тольяттинского парламента.
Еще одна позитивная новость, озвученная председателем Думы г.о.Тольятти, касалась признания на региональном уровне высокого уровня организации нормотворческой и контрольной деятельности в тольяттинском парламенте. Диплом, подписанный председателем СГД Виктором Сазоновым, был вручен представителю Думы г.о.Тольятти на заседании Совета представительных органов местного самоуправления Самарской области 5 апреля.
Примечательно, что и завершилось заседание Думы на торжественной ноте. Дмитрий Микель напомнил присутствующим о том, что, начиная с 2013 года, 21 апреля в нашей стране празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении праздника Президент России В.В.Путин подписал в июне 2012 года. Как отмечено в документе, этот праздник внесен в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Это праздник всех людей, чья профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на местном уровне.
В преддверии Дня местного самоуправления группа депутатов, сотрудников аппарата Думы и коллектива контрольно-счетной палаты была поощрена различными наградами. Почётными дипломами Думы за заслуги в развитии и совершенствовании местного самоуправления, личный вклад в нормотворческую деятельность в г.о.Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления были награждены: председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Нина Болканскова; заместитель председателя комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Сергей Туманов; председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов; член комиссии по социальной политике Евгений Сакеев.
Благодарственные письма Думы за личный вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления, реализацию социально-экономической политики г.о.Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления были вручены члену комиссии по городскому хозяйству Сергею Пономарёву и члену комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Дмитрию Шевелёву.
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