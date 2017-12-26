Тольяттинский Общественный совет при гордуме в пятый раз признан лучшим в Самарской области

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В 2017 году подводились итоги конкурса на лучший общественный совет при органах местного самоуправления муниципальных образований Самарской области за предыдущий год. Этот конкурс проходит с 2010 года. Пять лет подряд, с 2011 года, именно общественники Тольятти, работающие в составе совета при представительном органе городского округа, регулярно одерживают в нём победу.Общественный совет при городской Думе объединяет свыше 100 некоммерческих организаций Тольятти. Активные горожане в составе 7 постоянных комиссий совета работают по различным направлениям жизни города. Расширенное заседание совета и заседание президиума совета проводится несколько раз в год. Общественный совет аккумулирует пакеты наказов избирателей кандидатам на различных выборах по всем наиболее значимым городским вопросам. Дмитрий Микель в своем докладе также рассказал о разработанных в Тольятти методиках анализа эффективности социально-ориентированных некоммерческих организаций, взаимодействии депутатов с общественностью и предложениях по совершенствованию нормативно-правово й базы такого взаимодействия.Сегодня тезис о важности всестороннего изучения мнения жителей, предварительного обсуждения с гражданами важных городских вопросов при принятии решений по ним звучит на самом высоком уровне. Председатель Думы Дмитрий Микель, возглавляющий Общественный совет при Думе г.о. Тольятти и являющийся заместителем председателя Совета представительных органов городских округов и муниципальных районов Самарской области, отметил: «Проработка всех наиболее значимых социальных вопросов с неравнодушными, инициативными жителями Тольятти это благодатная почва, которая позволяет Думе и депутатам решать задачи, поставленные руководством страны и региона. Результаты этой работы не сиюминутные, но очередная высокая награда свидетельствует о том, что Общественный совет при Думе Тольятти работает эффективно».