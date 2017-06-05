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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Тольяттинские депутаты высадили гортензии к юбилею города

5 июня 2017 12:55
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Тольяттинские депутаты высадили гортензии к юбилею города
В общей сложности город украсили около 400 новых цветущих кустов.

В преддверии Дня города тольяттинские парламентарии приняли участие в высадке кустов гортензии. Появление новых цветущих растений было инициировано Общественным советом женщин при администрации города. Идея реализована совместно с «Советом женщин Автозаводского района», при участии депутатов городской Думы, сотрудников ГИБДД и членов делегации из венгерского города-побратима Надьканижа.

Для высадки в городских парках и скверах специально подбирали неприхотливый цветущий кустарник, и выбор был сделан в пользу гортензии. Новые саженцы этого цветущего кустарника появились этим летом одновременно на нескольких площадках в разных районах города: в Парке Победы, в сквере около Тольяттинской филармонии и других местах. В общей сложности город украсили около 400 новых цветущих кустов.

Помогали реализовать общественно-полезное дело председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель и депутаты Александр Родионов, Елена Сазонова, Нина Болканскова, Михаил Носорев. Из иностранных гостей к посадке цветов присоединился Шандор Денеш – мэр города Надьканижа.

Председатель Общественного Совета женщин при администрации города, депутат Думы г.о. Тольятти Нина Болканскова рассказала, как возникла инициатива по посадке цветов: «Мы решили ко Дню города сделать Тольятти чуть краше. Часто приходится слышать критику, что в Тольятти мало цветов, мало зелени. Я считаю, что нужно меньше говорить и самим менять ситуацию. Сегодня мы посадили цветы и подыскиваем – где продолжим их сажать осенью».

«Нашему городу не хватает ярких красок, - отметила председатель «Совета женщин Автозаводского района», депутат тольяттинской Думы Елена Сазонова. – Цветущие саженцы будут поднимать настроение жителей города, радовать их. По этому принципу подбирали и места посадки. Парк Победы – одно из любимых мест отдыха горожан в Автозаводском районе, а филармония, как значимый культурный объект, привлекает жителей и гостей Центрального района города».
Стоит отметить, что городские депутаты не просто участвовали в высадке цветов, но и помогли приобрести посадочный материал. По окончании высадки цветов венгерская делегация отправилась в Думу г.о. Тольятти, где гостей ожидала деловая встреча с депутатами и председателем парламента.


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