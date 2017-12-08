Тольяттинские депутаты поздравили с юбилеем коллектив АНО «Планета детства «Лада»

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2017 - это год празднования 50-летия системы дошкольного образования, созданной под эгидой Волжского автомобильного завода. Преобразованная в автономную некоммерческую организацию, сейчас она объединяет 50 детских садов, около 15 тысяч воспитанников и более 3,5 тысяч работников. На торжественном мероприятии в честь юбилея АНО «Планета детства «Лада» побывали председатель тольяттинского парламента Дмитрий Микель, а также депутаты Александр Родионов, Нина Болканскова, Елена Сазонова.Крупнейшая некоммерческая образовательная организация не только в городе и регионе, но и в масштабах России – так в данный момент характеризуется АНО «Планета детства «Лада». За годы существования данное объединение дошкольных образовательных учреждений насчитывает более 300 тысяч воспитанников, которые стали достойными гражданами города и ведущими специалистами ВАЗа, других предприятий города, региона и страны.7 декабря нынешнего года в МАУ ДКИТ состоялось праздничное мероприятие, посвященное 50-летию АНО «Планета детства «Лада». Перед началом в фойе на специально подготовленной выставке АНО продемонстрировала свои достижения в разных сферах деятельности: техническом и изобразительном творчестве, музыке, танцах, театральном искусстве. Депутаты с руководством автономной некоммерческой организации осмотрели стенды, знакомящие с успехами детей и педагогов.В программе мероприятия были творческие номера в исполнении воспитанников разных возрастов, партнеров учреждений, воспитателей, музыкальных работников. Юбиляры принимали подарки и поздравления от гостей, в числе которых были представители администрации г.о. Тольятти, депутатского корпуса нашего города, духовенства, ветераны труда и работники детских садов организации и представители родительского сообщества города. Заслуги лучших сотрудников АНО «Планета детства «Лада» были отмечены Почетными дипломами и Благодарственными письмами Думы г.о.Тольятти.Обращаясь к коллективу автономной некоммерческой организации, председатель тольяттинского парламента Дмитрий Микель сказал, что в череду «круглых» дат, которые отмечались в последнее время в Тольятти, а это 50-летие ВАЗа, 50-летие закладки фундамента первого дома в Автозаводском районе и другие, по праву входит и полувековой юбилей АНО «Планета детства «Лада». Председатель Думы напомнил о том, что сегодня власти всех уровней уделяют особое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе делается акцент и на эффективной работе дошкольных образовательных учреждений. Например, при утверждении бюджета Тольятти на 2018 год на расходы социальной сферы была заложена самая значительная сумма, а наибольший удельный вес в социальном блоке занимает образование…Комментируя событие, председатель комиссии по социальной политике Думы г.о.Тольятти Александр Родионов сказал: «Название соответствует сути организации – это действительно отдельная планета в системе образования нашего города, планета с яркой и динамичной жизнью. Хочется пожелать АНО «Планета детства «Лада» не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед».