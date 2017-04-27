Тольяттинские депутаты почтили память заслуженного тренера России Сергея Михалёва

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В апреле в Тольятти депутаты и сотрудники аппарата Думы приняли участие в мероприятиях, посвящённых памяти этого выдающегося человека. В селе Подстёпки рядом с Тольятти был открыт памятник легендарному хоккейному тренеру, депутату городской Думы VI созыва, а ледовый дворец «Лада-Арена» принял в эти дни хоккейный турнир памяти Сергея Михалёва.Мемориал заслуженного тренера России в Подстёпках оформлен в виде хоккейной площадки. Сергей Михайлович всю свою жизнь посвятил хоккею – сначала был игроком, а затем – успешным тренером и спортивным функционером. В центре, за символическим бортом - фигура Сергея Михалева и логотипы клубов, с которыми Михалёв одержал самые значимые свои тренерские победы. На открытии памятника признательность и поддержку родным и близким Сергея Михалёва от лица депутатов Думы выразили председатель комиссии по социальной политике Думы, депутати заместитель руководителя аппарата Думы. На открытие мемориала приехали друзья и соратники Сергея Михалёва из разных городов России: хоккеисты и тренеры.А 25 апреля в ледовом дворце «Лада-Арена» открылся хоккейный турнир для команд игроков 2007 года рождения памяти Сергея Михалёва. В нём участвуют юные хоккеисты из Астаны, Казани, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Уфы и Челябинска. Победители и призёры определятся 28 апреля. На церемонии открытия хоккейного турнира участников и зрителей приветствовали председатель Думыи председатель депутатской комиссии по бюджету и экономической политике«Это был известный далеко за пределами нашего города тренер, с чьим именем связан триумф хоккейной «Лады» в 1994 и в 1996 годах, когда наши земляки становились чемпионами России, - сказал Дмитрий Микель. - В соответствии с установленными правилами, как старейшина, Сергей Михайлович открывал первое заседание Думы VI созыва. В городском парламенте он входил в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Память об именитом коллеге будет храниться в сердцах всех, с кем взаимодействовал Сергей Михайлович».Депутат Михаил Носорев отметил, что город Тольятти славен спортивными традициями и достижениями, в том числе благодаря заслугам Сергея Михалёва. Хоккейная школа в этом особенно сильна. Открывая турнир с участием десятилетних хоккеистов, депутаты пожелали им славного спортивного пути и стремления одержать много побед/Сергей Михайлович Михалёв входил в тренерский штаб хоккейного клуба «Лады» с 1990 по 1999 годы. Прошёл с клубом путь от команды первой лиги до лучшего клуба Европы. Сергей Михайлович - двукратный чемпион Межнациональной хоккейной лиги (1994, 1996), обладатель Кубка МХЛ (1996), обладатель Кубка Европы (1996), двукратный серебряный призер чемпионата МХЛ (1993, 1995).Источник фото - hclada.ru.