Тольятти расширяет сотрудничество с Чешской республикой

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Председатель Думы г.о. Тольятти, вместе с главой городаи представителями ТПП Тольятти, принял участие во встрече с официальной делегацией Чешской республики. В ходе деловых переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве между Злинским краем и городским округом Тольятти.Чешская делегация прибыла в Самарскую область с деловым визитом, и программа работы получилась весьма обширной. В столице самарского региона 23 мая гости посетили областную Торгово-промышленную палату, встретились с членами правительства Самарской области и познакомились с работой предприятий и учреждений Самары.Этот деловой визит чешских гостей – не случайность. Самарская область имеет партнёрские отношения со 100 странами мира, и её партнёрство с Чехией демонстрирует положительную динамику развития деловых отношений. Только в минувшем году объём торгового оборота между Самарской областью и Чешской республикой составил порядка 53 миллионов долларов.Гости побывали 24 мая в технопарке «Жигулевская долина», где встретились с губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным и обсудили возможную локализацию промышленных производств на территории губернии. Кроме того, на эти дни для представителей Чехии запланировано посещение АВТОВАЗа, Особой экономической зоны «Тольятти» и Паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова.Итогом рабочего визита в наш город стало подписание Меморандума о сотрудничестве. В присутствии председателя Думы г.о. Тольятти Дмитрия Микеля, главы города Сергея Анташева, президента АВТОВАЗа Николя Мора и представителей ТПП Тольятти состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Злинским краем и городским округом Тольятти. Чешскую сторону представляли Чрезвычайный и Полномочный посол Чехии в России Владимир Ремек, Гетман Злинского края Иржи Чунек, и представители Министерства промышленности и торговли, Посольства Чешской Республики и Торгово-промышленной палаты Зленского края.«В Тольятти на сегодняшний день созданы максимально комфортные условия для ведения бизнеса, - сказал Дмитрий Микель, приветствуя иностранных гостей от имени депутатского корпуса Тольятти. - Прежде всего, к инвестированию у нас располагает инфраструктура, транспортные пути, на которых город исторических располагается, и, главное, богатый человеческий потенциал». Председатель Думы также отметил, что благоприятному ведению бизнеса способствуют принятые федеральным Правительством решения о создании Особой экономической зоны и Территории опережающего социально-экономического развития, которая даёт существенные льготы и преференции людям, желающим развивать свой бизнес на нашей территории».В ходе обсуждения перспектив сотрудничества в Тольятти и Самаре было отмечено, что взаимодействие между Чехией и Самарской областью будет активно развиваться.