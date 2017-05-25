Тольятти расширяет сотрудничество с Чешской республикой
25 мая 2017 13:12
151
Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель, вместе с главой города Сергеем Анташевым и представителями ТПП Тольятти, принял участие во встрече с официальной делегацией Чешской республики. В ходе деловых переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве между Злинским краем и городским округом Тольятти.
Чешская делегация прибыла в Самарскую область с деловым визитом, и программа работы получилась весьма обширной. В столице самарского региона 23 мая гости посетили областную Торгово-промышленную палату, встретились с членами правительства Самарской области и познакомились с работой предприятий и учреждений Самары.
Этот деловой визит чешских гостей – не случайность. Самарская область имеет партнёрские отношения со 100 странами мира, и её партнёрство с Чехией демонстрирует положительную динамику развития деловых отношений. Только в минувшем году объём торгового оборота между Самарской областью и Чешской республикой составил порядка 53 миллионов долларов.
Гости побывали 24 мая в технопарке «Жигулевская долина», где встретились с губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным и обсудили возможную локализацию промышленных производств на территории губернии. Кроме того, на эти дни для представителей Чехии запланировано посещение АВТОВАЗа, Особой экономической зоны «Тольятти» и Паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова.
Итогом рабочего визита в наш город стало подписание Меморандума о сотрудничестве. В присутствии председателя Думы г.о. Тольятти Дмитрия Микеля, главы города Сергея Анташева, президента АВТОВАЗа Николя Мора и представителей ТПП Тольятти состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Злинским краем и городским округом Тольятти. Чешскую сторону представляли Чрезвычайный и Полномочный посол Чехии в России Владимир Ремек, Гетман Злинского края Иржи Чунек, и представители Министерства промышленности и торговли, Посольства Чешской Республики и Торгово-промышленной палаты Зленского края.
«В Тольятти на сегодняшний день созданы максимально комфортные условия для ведения бизнеса, - сказал Дмитрий Микель, приветствуя иностранных гостей от имени депутатского корпуса Тольятти. - Прежде всего, к инвестированию у нас располагает инфраструктура, транспортные пути, на которых город исторических располагается, и, главное, богатый человеческий потенциал». Председатель Думы также отметил, что благоприятному ведению бизнеса способствуют принятые федеральным Правительством решения о создании Особой экономической зоны и Территории опережающего социально-экономического развития, которая даёт существенные льготы и преференции людям, желающим развивать свой бизнес на нашей территории».
В ходе обсуждения перспектив сотрудничества в Тольятти и Самаре было отмечено, что взаимодействие между Чехией и Самарской областью будет активно развиваться.
Добавить комментарий
Комментарии
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
518
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
780
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
658
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
501
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
583
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1004
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1405
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1239
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3203
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3164
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3402
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
2894
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
2935
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3570
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
2894
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3346
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3113
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3192
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3149
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
2925
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2603
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
2958
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
10915
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3369
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2678
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2261
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
2831
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3244
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
2790
- 31 августа 2014
11:34 / В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
Огонь тушили 22 пожарных. Новости Тольятти
3406
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
850
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
633
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1312
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1430
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1602
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2895
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1536
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1188
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
715
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1081
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2350
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3343
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают