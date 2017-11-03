Тольятти поддержал отмену ограничений розничной продажи алкоголя

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Суть вопроса в том, что Законом Самарской области «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области» на данный момент установлен запрет продажи спиртных напитков в период с 22 часов до 10 утра и ограничение на розничную торговлю алкоголем в отдельные праздники. Однако мнения большинства городских депутатов сходятся к тому, что ужесточение торговли алкогольной продукцией на федеральном и региональном уровнях повлекло за собой расширение теневого рынка. В результате областной бюджет недополучает доход от легальной торговли алкогольными напитками. Возрос риск негативного воздействия на здоровье людей вследствие потребления некачественного спиртного.Комитет по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской Думы организовал слушания по данному вопросу и предварительно разослал председателям представительных органов муниципальных образований Самарской области приглашения с просьбой высказаться по данному вопросу.Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель в процессе подготовки к мероприятию обсудил эту тему с главой города, депутатским корпусом, членами Общественной палаты и депутатами Самарской губернской Думы, представляющими интересы Тольятти. Были выявлены мнения по всем аспектам обсуждаемого законопроекта. Подавляющее большинство участников обсуждения выступает в поддержку пересмотра отдельных региональных ограничений по продаже алкоголя, в том числе, Заслуженный врач РФ, председатель Общественной палаты г.о. Тольятти Виталий Гройсман, выступивший на депутатских слушаниях в Самаре. Есть и такое мнение, чтонеобходимо активнее бороться с засильем всевозможных «разливаек» и незаконным оборотом алкоголя. Усилить контроль за положением дел в этой сфере.Мнение всех опрошенных сторон и было представлено на думских слушаниях, а также было отражено в письме на имя председателяСамарской губернской Думы Виктора Сазонова. «На моём немаленьком жизненном пути все запреты, которые были, закончились не оченьхорошо, - поделился впечатлениями Председатель Общественной палаты Тольятти Виталий Гройсман. – Я считаю, что запрещать в нашей стране плохо. Нужно бороться любыми путями, чтобы люди пили меньше, а не ограничивать время продажи. МВД должно бороться, с семьёй нужно работать, чтобы родители не пили. Поэтому, на мой взгляд, предложение правительства – самая лучшая мера на сегодняшний день», сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.